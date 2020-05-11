تكنولوجيا: هواوي تبدأ الإنتاج الضخم لرقاقة معالج KIRIN 710A بدقة تصنيع 14 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي رسمياً الإنتاج الضخم لرقاقة معالج Kirin 710A التي تتميز بدقة تصنيع 14 نانومتر، وسرعة 2.0GHz، والتي تدعم هاتف Honor Play4T الذي أعلن عنه في أبريل الماضي.

كانت شركة هواوي قد أعلنت عن هاتفها المتوسط Honor Play4T في شهر أبريل الماضي، والذي تميز برقاقة معالج Kirin 710A، واليوم أكد تقرير جديد جاء عبر “Technology Board Daily” على أن هواوي بدأت الإنتاج الضخم للرقاقة الجديدة التي تأتي بعملية تصنيع TSMC، ودقة 14 نانومتر.

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تعد شركة هواوي الآن ثاني أكبر عملاء شركة TSMC حيث تأتي بعد شركة ابل، إلا أن أحدث التقارير التي نشرت على شبكة الإنترنت، أشارت إلى أن شركة هواوي في طريقها لخفض أوامر التوريد المقدمة لشركة TSMC.

وتبدأ هواوي الإنتاج الضخم لرقاقة Kirin 710A اليوم في إطار تباطؤ هواوي في طلبات التوريد المقدمة لشركة TSMC، والتي تأتي نتيجة لإستهداف الإدارة الأمريكية لشركة TSMC في الآونة الأخيرة، لذا تستعد شركة هواوي بخطوات مسبقة في حالة فرض الحظر على شركة TSMC، وهو ما أكدت عليه بعض التسريبات التي جاءت مؤخراً، والتي اشارت إلى خطط الإدارة الأمريكية لخفض التقنية المقدمة لشرائح هواوي.

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