تكنولوجيا: شاومي تعلن عن إصدارها الخاص Redmi K30 5G Extreme بسعر 282 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Redmi K30 5G Extreme وهو أول هاتف يأتي بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 768G، كما يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف Redmi K30 5G Extreme بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتشغل الشاشة نسبة 91% من إطار الهاتف، وتضم كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، أيضاً تتميز الشاشة بإطار نحيف بسماكة 4.25مم.

كما يضم هاتف Redmi K30 5G Extreme رقاقة معالج Snapdragon 768G الجديدة التي تأتي بآداء أسرع بنسبة 15% من معالج 765G، كما تأتي بكرت شاشة محسنة، مع دعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، أيضاً يدعم شبكات sub-6GHz.

ويضم هاتف Redmi K30 5G Extreme نظام تبريد سائل مع أنابيب نحاسية 5مم، لخفض درجة حرارة الهاتف حتى 7 درجات، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة MIUI 11.

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أيضاً يضم الهاتف في إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر super macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما تأتي الكاميرة المزدوجة في ثقب الشاشة بمستشعر رئيسي بدقة 20 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، ايضاً يتميز الهاتف بتصميم زجاجي منحني 3D، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

يدعم هاتف Redmi K30 5G Extreme بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما ينطلق هذا الإصدار بألوان الأزرق، الأحمر، الأبيض، إلى جانب اللون البنفسجي ولون أخضر فاتح، حيث يتوفر بدءاً من 14 من مايو بسعر 282 دولار.

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