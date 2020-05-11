ملاك طرازات 2016 من MacBook Pro يرفعون دعوى قضائية ضد شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - مع الإنتقال الكامل لشركة آبل من آلية الفراشة المثيرة للجدل إلى آلية المقص في لوحات المفاتيح الخاصة بحواسيبها المحمولة، يبدوا أن شركة آبل ستتخلص أخيرًا من الدعاوى القضائية التي واجهتها بسبب هذه المشكلة، أو على الأقل جزئيًا. ومع ذلك، يبدو أن الشركة لا تزال تعاني من دعاوى قضائية تتعلق بالحواسيب المحمولة القديمة.

في الأونة الأخيرة، تعرضت شركة آبل لدعوى قضائية تتعلق بطرازات 2016 من حواسيب MacBook Pro، فهناك العديد من المستخدمين الذين يواجهون مشكلة تتعلق بالإضاءة على مستوى الشاشة، فهؤلاء المستخدمين يشتكون من ظهور الضوء في الجزء السفلي من الشاشة مما يؤدي إلى إنشاء تأثير غير طبيعي على مستوى الخلفية. وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فعلى عكس شاشات OLED التي تقوم كل وحدة بكسل بإضاءة نفسها، فإن شاشات LCD تتطلب إضاءة خلفية تضيء الشاشة بأكملها.

وفقا لبعض المستخدمين، تأتي طرازات 2016 من MacBook Pro مزودة بكابل قصير جدًا للإضاءة الخلفية، وقد يتسبب الفتح والإغلاق المتكرر لغطاء الحاسوب المحمول في إجهاد وتمزق هذا الكابل، مما يؤدي إلى ظهور الإضاءة الخلفية غير المستوية. وتشير الدعوى القضائية إلى أن شركة آبل كانت على علم بالمشكلة ولكنها تعمدت عدم الكشف عنها للعملاء، وقد ذهبت هذه الدعوى إلى حد القول بأن شركة آبل كانت ” تنوي الإحتيال ” على العملاء بناءً على الطريقة التي صممت بها الشركة حواسيبها المحمولة.

تدعي الدعوى القضائية أيضًا أن شركة آبل قررت إطلاق برنامج للإصلاح لطراز 13 إنش فقط، على الرغم من أن طراز 15 إنش تأثر أيضًا، وتطلب من العملاء 850 دولار أمريكي لإصلاح المشكلة.