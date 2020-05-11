شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحول 20٪ من انتاجها للهند.. وتهدف لتحقيق إيرادات 40 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تسير شركة أبل في طريقها لزيادة عائدات التصنيع المحلي في الهند إلى ما يقرب من 40 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك نتيجة لبرنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) الذي تنتهجه حكومة الهند لتصنيع الإلكترونيات على نطاق واسع، حيث سيتم الاستفادة من هذا المخطط إلى حد كبير من قبل اثنين من الشركات المصنعة لعقود أبل، وهما Winstron وFoxconn.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فتتطلع أبل إلى تحويل ما يقرب من خمس أو 20 ٪ من إنتاجها من الصين إلى الهند، وفي حين أن الهند ليست سوقًا نهائية ضخمة للهواتف الذكية من أبل (تبلغ حصة أبل في السوق في الهند 2-3 ٪ فقط)، فإن مخططات مثل PLI تتسبب في أن تنظر أبل إلى الهند كقاعدة للتصنيع والتصدير.

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فيما يتسبب انتشار جائحة COVID-19 في الكثير من المشاكل في سلاسل التوريد الأساسية في الصين وفيتنام، وتشعر شركة أبل بالحاجة إلى تنويعها، ومن المتوقع أن تحقق خطة PLI إيرادات تبلغ حوالي 100 مليار دولار من صادرات الهواتف المحمولة بحلول عام 2025.

وكمرجع، كانت صادرات الهواتف المحمولة لعام 2019-20 حوالي 3 مليارات دولار، وبموجب البرنامج، سيحصل المتقدمين على حوافز لزيادة التصنيع المحلي في مختلف المجالات، والتي تشمل وحدات التجميع والاختبار ووضع العلامات والتعبئة والتغليف.