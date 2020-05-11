شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستنقل 30٪ من إنتاج AirPods إلى فيتنام بدءًا من هذا الربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإنتاج التجريبي لأجهزة أبل AirPods في فيتنام في يوليو الماضي،وفي ذلك الوقت، كانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى ذروتها، حيث كانت آبل تتطلع إلى نقل 15 ٪ إلى 30 ٪ من إنتاجها خارج الصين، وعلى الرغم من أن أبل تصمم معظم منتجاتها في الولايات المتحدة ، إلا أن الغالبية العظمى يتم تجميعها في الصين، وهذا يعني أنهم يخضعون لتعريف تفرضه الولايات المتحدة على المنتجات المصنعة في الصين ويتم تصديرها إلى الولايات.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فلا تعني الرسوم الجمركية أن الصين تدفع ملايين الدولارات الأمريكية، ففي الواقع، لم تدفع الصين للولايات المتحدة بنس واحد بسبب الرسوم الجمركية، حيث أن التعريفات هي ببساطة ضريبة استيراد تفرض على الشركات الأمريكية والمستهلكين على المنتجات التي يتم جلبها من الصين.

ويمكن للشركات الأمريكية مثل أبل دفع الضريبة وتناول كامل المبلغ الذي يخفض هوامشها وأرباحها، أو دفع الضريبة وتمرير التكلفة للمستهلكين في شكل أسعار أعلى، ومنذ أن وقع البلدان على اتفاق تجاري في يناير، بدا أن الشركات الأمريكية التي تصنع منتجاتها في الصين ستتمكن في النهاية من التخلص من المشكلة، ولكن منذ أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير موقفه 180 درجة على الصين فقد يؤدي ذلك لإلغاء الصفقة؛ حيث قال الرئيس مؤخرًا، "إنني أقضي وقتًا عصيبًا جدًا مع الصين".

وقد أفادت مجلة Nikkei Asian Review اليوم أنه خلال هذا الربع، ستنتج أبل ملايين سماعات الأذن اللاسلكية Bluetooth AirPods الشهيرة في فيتنام، ونقلاً عن مصادر "مطلعة على الأمر"، تقول المراجعة أن 3 إلى 4 ملايين وحدة أو 30 ٪ من إجمالي إنتاج AirPods الكلاسيكي سيتم تصنيعه في فيتنام.

وفي الوقت الحالي، لا تنقل شركة أبل تجميع AirPods Pro المتميز إلى فيتنام؛ تم تقديم إصدار "Pro" من AirPods، الذي تم تقديمه في أكتوبر الماضي، لإلغاء الضوضاء لإبعاد الضوضاء الخارجية ووضع الشفافية عندما يحتاج المستخدمين إلى معرفة ما يدور حولهم.

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ويتم تسعير "سماعات AirPods الكلاسيكية" بسعر 159.00 دولارًا مع علبة شحن و199 دولارًا مع علبة شحن لاسلكية، وقال مصدر نيكي: "بدأ الإنتاج الضخم لأجهزة AirPods في فيتنام في وقت مبكر من شهر مارس، حتى أن المسؤولين الفيتناميين منحوا تصاريح خاصة لمجموع أبل AirPods الرئيسي لمساعدة الشركة على جلب المهندسين إلى البلاد لإنتاج سلس أثناء عمليات الإغلاق".

وقد توقفت شركات التكنولوجيا الأمريكية عن القلق بشأن التعريفات بمجرد بدء تفشي الفيروس التاجي، لكن الآن بعد أن ضغط الرئيس ترامب بشدة لإعادة فتح الاقتصاد، يمكننا أن نرى بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية تفكر مرة أخرى في نقل سلاسل التوريد الخاصة بها خارج الصين.

وقال مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات سلسلة التوريد، "لا يزال هناك اتجاه لا رجعة فيه حيث ستحتاج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة إلى البحث تدريجياً عن قواعد إنتاج خارج الصين. معظم الشركات الأمريكية بما في ذلك أبل تبحث عن إنتاج غير صيني. ... يفضل البعض فيتنام وبعضها مثل تايلاند، وبعضها في الهند، وبعضها في الأميركتين، ودول جنوب شرق آسيا الأخرى ".

ويعتقد البعض أن شركة أبل سينتهي بها المطاف بنقل معظم إنتاجها إلى فيتنام ؛ تنتج سامسونج حوالي نصف هواتفها في الدولة. سيتعين على أبل التأكد من أن لديها إمكانية الوصول إلى سلسلة توريد يمكنها تزويدها بالمكونات بالكمية والنوعية التي تحتاجها. كانت الهند فرصة أخرى خاصة لأن أبل تنتج بالفعل بعض طرازات iPhone في البلاد. السؤال المحيط بالهند هو ما إذا كان بإمكان أبل بناء سلسلة توريد كبيرة بما يكفي في المنطقة لإنتاج iPhone العالمي.