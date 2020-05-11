شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إصابة ما لا يقل عن 600 موظف فى أمازون بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن ما يقرب من 600 موظف فى أمازون تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بأنها إيجابية، وذلك بحسب إحدى موظفات الشركة لموقع سى بى إس نيوز الأمريكى، وأن ستة على الأقل من المصابين قد ماتوا، حيث كشفت عن ذلك جانا جومب، 59 عامًا، التى تعمل فى مستودع أمازون فى إنديانا.

وقالت "جومب" إنها استفادت من ميزة الإيواء فى المنزل لأنها كانت تخشى على صحتها، وقالت جومب: "يمكننى أن أخبركم الآن، والعدد أعلى من هذا، لكن لدينا 600 حالة على الأقل"، مضيفة أن ستة موظفين في أمازون لقوا حتفهم بسبب مرض COVID-19.

وبحسب الشركة فقد حدثت أربع وفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسى المميتة، وقالت: "كنت غير مرتاح قليلاً لأن الحالات بدأت فى واشنطن ولم يبد أن لدى أى شخص خطة، حتى أمازون، لذلك كان خيارى الوحيد فى تلك المرحلة هو أخذ إجازة".

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وفقًا للتقرير تتتبع Jumpp عدد موظفى أمازون الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 فى مواقع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وقال التقرير "إنها تجمع بياناتها من خلال التواصل مع زملاء العمل في جميع أنحاء البلاد وجمع الرسائل النصية الآلية والمكالمات الآلية التي ترسل أمازون موظفيها عندما يكون شخص ما إيجابيًا في إحدى منشآتها".

وقال رئيس عمليات أمازون، ديف كلارك، إن هذه ليست الطريقة الأكثر أهمية لتحديد المشكلة، وقال كلارك لـ CBS إن "العدد الإجمالي الفعلي للحالات ليس مفيدًا بشكل خاص لأنه مرتبط بحجم المبنى ثم معدل الإصابة الإجمالى فى المجتمع".

وتعد أمازون ثانى أكبر صاحب عمل خاص في الولايات المتحدة وأعلنت مؤخرًا أنها وظفت 175000 شخص إضافى خلال جائحة الفيروسات التاجية وقد كتب تسعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمن فيهم المرشحين الرئاسيين السابقين إليزابيث وارن وبيرني ساندرز وكامالا هاريس (D-CA) رسالة إلى مؤسس أمازون والرئيس التنفيذي جيف بيزوس الأسبوع الماضي، يطلبون معلومات حول سياسات عمالقة التجارة الإلكترونية للانضباط والإنهاء فيما يتعلق بالعمال الذين يرفعون الصحة ومخاوف تتعلق بالسلامة.

وقد ركزت الرسالة على أربعة عمال أمازون سابقين تم فصلهم بعد فترة وجيزة من إثارة مخاوف علنية بشأن ظروف المستودعات خلال الوباء في مارس وأبريل، وكان هؤلاء كريس سمولز وبشير محمد وموظفي التكنولوجيا مارين كوستا وإميلي كانينغهام، وجاء في الرسالة: "من أجل فهم كيف أن إنهاء خدمة الموظفين التي أثارت مخاوف بشأن ظروف الصحة والسلامة لا تشكل انتقامًا من أجل الإبلاغ عن المخالفات، فإننا نطلب معلومات حول سياسات أمازون فيما يتعلق بأسباب تأديب الموظفين وإنهاء خدمتهم".