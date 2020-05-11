Realme تكشف عن Narzo 10 و Narzo 10A

أطلقت شركة (Realme) سلسلة (Narzo) التي تركز على الشباب من خلال (Narzo 10A) و (Narzo 10)، بحيث كان من المفترض إطلاقها في 26 مارس، لكن تأجل الحدث بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المرافقة.

ويعد (Narzo 10) بمثابة نسخة معدلة من (Realme 6i) الذي أطلقته الشركة في ميانمار في شهر مارس، بينما يبدو (Narzo 10A) كإصدار جديد من طراز (Realme C3) الصادر في تايلاند خلال شهر فبراير.

Realme Narzo 10:

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (Realme UI)، ويتميز بشاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، ويحتوي على معالج (MediaTek Helio G80)، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات (Mali G52) و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ( LPDDR4X).

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية تتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.25 بمجال رؤية 119 درجة، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

وبالنسبة إلى صور السيلفي ومكالمات الفيديو، فإن هناك مستشعر كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/ 2.0، داعمة لتسجيل الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 40 إطارًا في الثانية، بينما تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.

ويأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسعة باستخدام فتحة بطاقة (microSD) مخصصة، وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 18 واط.

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Realme Narzo 10A:

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (Realme UI)، ويتميز بشاشة بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720×1600 بكسل ونسبة العرض إلى الارتفاع 20:9، ويحتوي على معالج (MediaTek Helio G70)، و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ( LPDDR4X).

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

وبالنسبة إلى صور السيلفي ومكالمات الفيديو، فإن هناك مستشعر كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الموجودة على هاتف (Realme) ميزات، مثل (AI Beautification) و (HDR) و (Panorama) و (Timelapse)، مع تسجيل فيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت قابلة للتوسعة باستخدام فتحة بطاقة (microSD) مخصصة، وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير الداعمة للشحن العكسي.

ويباع هاتف (Narzo 10) بسعر 160 دولارًا، بينما يباع هاتف (Narzo 10A) بسعر 115 دولارًا.