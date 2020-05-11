تكنولوجيا: كوالكوم تعلن رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 768G بمودم 5G وآداء أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم اليوم عن رقاقة معالج Snapdragon 768G، التي تأتي بمودم 5G مدمجة، مع آداء أسرع من إصدار الشركة الحالي Snapdragon 765G.

تتميز رقاقة معالج Snapdragon 768G بسرعة 2.8GHz كما تأتي وحدة المعالجة بكرت شاشة Adreno 620 بسرعة 725 MHz، حيث من المقرر أن تدعم الرقاقة تجربة مميزة في الألعاب، مع دعم شبكات 5G في الأسواق العالمية.

وتعد رقاقة Snapdragon 768G أول إصدار من سلسلة معالجات 7 تنطلق بدعم كرت شاشة Adreno المحسنة، حيث يمكن للمعالج أن يدعم معدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz.

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كما يضم معالج Snapdragon 768G شريحة مودم Snapdragon X52 المستخدمة في رقاقة 765، حيث تدعم الشريحة جميع الشبكات في الأسواق العالمية، مع دعم تقنيات mmWave و sub-6GHz، مع أنماط شبكات SA و NSA لشبكات 5G، كما يدعم نظام RF في المودم سرعة 3.7 جيجا بت في الثانية في downlink، و1.6 جيجابت في الثانية في uplink.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 768G تنطلق لدعم هاتف Redmi K30 Racing الذي أعلن عنه اليوم من شاومي، كما تدعم مزيد من الإصدارات لاحقاً.

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