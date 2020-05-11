Fitbit تُطلق دراسة لمعرفة ما إذا كانت أجهزتها قادرة على إكتشاف عدم إنتظام ضربات القلب

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت شركة آبل نجاحًا هائلاً مع Apple Watch، حيث صادفنا على مر السنين قصصًا لا حصر لها حول الكيفية التي ساعدت بها هذه الساعة الذكية في إنقاذ حيوات العديد من المستخدمين من خلال إبلاغهم بالمعدلات غير المنتظمة لضربات القلب، والذي يتوجهون بدورهم على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية اللازمة قبل فوات الآوان.

الآن يبدو أن شركة Fitbit تريد الإستمتاع بنفس المستوى من النجاح بحيث أعلنت عن إطلاق دراسة إفتراضية لمعرفة ما إذا كانت أجهزتها قادرة على إكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة، إن لم يكن أكثر من ذلك. تأمل الشركة في تسجيل مئات الآلاف من الأشخاص في دراستها، وستكون هذه الدراسة مفتوحة لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية فوق سن 22 سنة، ولديهم أجهزة مثل Fitbit Ionic و Fitbit Versa.

تعمل الشركة على هذه الميزة منذ فترة طويلة، فقد تردد سابقًا أن الشركة تعمل على تطوير طريقة للكشف عن عدم إنتظام ضربات القلب منذ شهر أكتوبر من العام 2019. لسنا متأكدين من مدى جودة أداء هذه الدراسة وما إذا كانت ستكون قادرة على مطابقة أو تجاوز نظيرتها من Apple Watch، ولكن هذا بطبيعة الحال خبر جيد لعملاء Fitbit والمستخدمين الآخرين الذين قد يبحثون عن بدائل لـ Apple Watch.