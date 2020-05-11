أجهزة آبل المُزودة بشاشات MiniLED قد يتم تأجيلها الآن حتى العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا منذ فترة أن شركة آبل تتطلع لإستخدام شاشات MiniLED في أجهزتها، مثل لوحيات iPad Pro التي لا تزال تعتمد حاليًا على شاشات LCD، على عكس هواتف iPhone التي إنتقلت لإستخدام شاشات OLED. ومع ذلك، وفقًا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فهو يعتقد أن شركة آبل تعتزم تأجيل إطلاق المنتجات التي تستخدم شاشات MiniLED حتى العام 2021.

ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فقد صرح بالقول : ” نعتقد أن المستثمرين لا يحتاجون إلى القلق كثيرًا بشأن تمديد جدول MiniLED، لأن هذه تقنية رئيسية ستقوم شركة آبل بترويجها في السنوات الخمس القادمة، لذلك حتى لو كان الجدول الزمني القصير قد تأثر بتفشي فيروس COVID-19، فلن يؤثر ذلك على الجدول الزمني للشركة على المدى الطويل “.

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يبدو أن هذا يتماشى مع تقرير صدر في شهر أبريل الماضي من قبل محلل آخر يدعي أنه يمكن إطلاق iPad Pro المزود بشاشة MiniLED في العام 2021 بدلاً من 2020 كما كان متوقعًا في السابق. وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فقد قامت شركة آبل في وقت سابق من هذا العام بإطلاق جهاز iPad Pro جديد يضم المعالج Apple A12Z والماسح الضوئي الثلاثي الأبعاد LiDAR.

ومع ذلك، كانت هناك شائعات تشير إلى أن شركة آبل تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro آخر سيكون أرقى في وقت لاحق من هذا العام، وهو الجهاز الذي كان من المفترض أن يستخدم شاشة MicroLED. تشمل المنتجات الأخرى التي تردد أنها ستتبنى شاشات MiniLED كل من MacBook Pro 16، ولكن إذا كان التقرير الجديد صحيحًا، فسوف يتعين على العملاء الإنتظار حتى العام 2021 قبل أن يتمكنوا من رؤية هذه المنتجات.