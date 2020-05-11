علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك حذف سجل البحث على إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك حساب فى إنستجرام منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنك قد قمت بالآلاف من عمليات البحث فى التطبيق للعثور على بعض الصور أو الحسابات الأخرى، ولذلك من المهم أن تفحص بيانات سجل البحث الخاص بك من وقت لآخر لحذف بعض عمليات البحث الفردية، أو سجل البحث بالكامل.

كيف يمكنك حذف سجل البحث فى حساب إنستجرام الخاص بك؟ بمجرد حذف سجل البحث، لن تتمكن من التراجع عنه، وعلى الرغم من ذلك ستجد بعض الحسابات التى بحثت عنها فى الماضى تظهر لك على أنها نتائج مقترحة فى صفحتك الرئيسية. أولًا: كيفية حذف سجل البحث فى التطبيق:
 

توجه إلى ملفك الشخصى فى إنستجرام.

اضغط على الخطوط الثلاثة المجمعة فى أعلى الزاوية اليمنى من حسابك.

بمجرد ظهور القائمة المنبثقة، اضغط على خيار الإعدادات  Settings، فى الجهة اليسرى.

اضغط على علامة التبويب  الأمان  Security 

اضغط على خيار  مسح سجل البحث بالكامل  Clear Search History، فى هاتف آيفون، أو  سجل البحث  Search History فى هاتف أندرويد.

سينقلك هذه الخيار إلى جميع عمليات البحث الأخيرة، حيث يمكنك الضغط على خيار  مسح الكل  Clear All فى أعلى اليمين.

إذا كنت لا تريد حذف سجل البحث بالكامل، يمكنك اختيار حذف أجزاء معينة من سجل البحث الخاص بك، مثل: الحسابات التى بحثت عنها فقط، من خلال النقر على علامة (X) بجوار كل حساب تريد حذفه.

ثانياً: كيفية حذف سجل البحث فى متصفح الويب:
 

تختلف طريقة الوصول إلى سجل البحث الخاص بك إذا كنت تستخدم حساب إنستجرام فى متصفح الويب من خلال الحاسوب أو الهاتف، ولحذف سجل البحث فى متصفح الويب اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى instagram.com فى الحاسوب أو متصفح الهاتف.

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اضغط على صورة ملفك الشخصى فى أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على أيقونة  الإعدادات .

اضغط على علامة التبويب الخصوصية والأمان  Privacy and Security

مرر للأسفل واضغط على خيار عرض بيانات الحساب View Account Data

ضمن علامة التبويب  سجل البحث  Search history، اضغط على خيار عرض الكل View all.

اضغط على خيار مسح سجل البحث  Clear Search History

للتأكيد اضغط على خيار "نعم، أنا متأكد" Yes, I’m sure

 حتى إذا قمت بحذف سجل البحث الخاص بك، فستظل ترى الحسابات التى بحثت عنها على أنها عمليات بحث مقترحة عند الانتقال إلى خيار البحث فى إنستجرام، كما من المحتمل أن تتغير هذه الحسابات المقترحة بمرور الوقت، إذا بدأت فى البحث عن حسابات أخرى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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