تكنولوجيا: iQOO تعقد مؤتمرها القادم في 19 من مايو للإعلان عن هاتف iQOO Z1 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة iQOO التجارية التابعة لشركة Vivo إعلان تشويقي جديد، حددت من خلاله يوم 19 من مايو للإعلان عن هاتف iQOO Z1 5G الذي يأتي بمعدل تحديث 144Hz مع رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus.

ينطلق إصدار جديد من هواتف 5G المتوسطة خلال الشهر الجاري من iQOO، حيث يعد هاتف iQOO Z1 5G أول هاتف يأتي برقاقة معالج MediaTek الجديدة Dimensity 1000 Plus، على أن يتم الإعلان عن الهاتف في 19 من مايو في السوق الصيني.

ويتميز هاتف iQOO Z1 5G بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يدعم هذا الإصدار معدل تحديث 144Hz في الشاشة، أيضاً يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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ولقد أشارت بعض التقارير إلى أن شركة Vivo تخطط لإيقاف خط إنناجها من سلسلة هواتف “Z”، ليتم التركيز على إصدارات iQOO من الهواتف الذكية.

من جانب أخر تتميز رقاقة Dimensity 1000 Plus المستخدمة في الهاتف بدعم تقنية HyperEngine 2.0 التي تعمل على تحسين تجربة الألعاب في الهاتف، كما تأتي الرقاقة بتقنية MiraVision من MediaTek التي تعمل على تحسين جودة عرض الصور في الوقت الفعلي لبث محتوى الفيديو بدقة 4K.

أيضاً تتضمن الرقاقة شريحة مودم 5G، كما تدعم اثنان من شرائح 5G SIM، أيضاً تتضمن تقنية MediaTek لتوفير الطاقة 5G UltraSave التي تعمل على إدارة الطاقة في المودم وفقاً لقوة تردد الشبكات.

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