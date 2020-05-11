شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم نظارتها المقبلة للواقع المعزز بتقنية 5G.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث المزيد من التفاصيل حول نظارة أبل القادمة بتقنية الواقع المعزز، حيث تأتي النظارة بتصميم يحاكى النظارات التقليدية، كما تدعم الاتصال بشبكات 5G، إذ تعمل شركة أبل منذ فترة على تطوير إصدارها الخاص من نظارات الواقع المعزز، ولقد بدأت عملاق التكنولوجيا مؤخراً في الكشف عن بعض اللمحات حول مواصفات النظارة المرتقبة.

وبحسب موقع PhoneArena الهندى، فإن النظارة ستأتى بميزة الاتصال بشبكات 5G، حيث تشير التوقعات إلى أن النظارة قد تستخدم تقنية mmWave وأيضاً Sub-6GHz، كما ستأتى نظارة أبل للواقع المعزز بنموذج واحد فقط يدعم الاتصال بالشبكات الخلوية.

فيما تهدف شركة أبل لتعزيز كفاءة وأداء نظارة الواقع المعزز لتقدم الدعم الأفضل للمستخدمين، حيث يمكن أن تدعم المستخدم بالمهام المميزة لهواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد، أو أيضاً ساعة ابل الذكية، مع تجربة سلسة.

كما تأتى نظارة أبل للواقع المعزز بمجموعة من المستشعرات التي تدعم العرض الافتراضى بدقة أفضل، كما ستعمل النظارة على استخدام البيانات التي يتم جمعها عبر مستشعرات هواتف الأيفون أو ساعة ابل الذكية لإتمام عملية الإعداد، كذلك فأيضاً تقدم ابل واجهة مستخدم خاصة بنظارة الواقع المعزز والتي تعرف الآن بـ"Starboard"، والتى سترتكز على رموز QR، لدعم تجربة مرئية للمستخدم فقط.