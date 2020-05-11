شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة هندية تبتكر تطبيقا لمساعدة السلطات على تتبع المواطنين خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور 4 من الشباب الهنود المهووسين بتكنولوجيا المعلومات تطبيق تتبع جديد يمكن للسلطات استخدامه لتتبع المواطنين خلال الحجر الصحى تزامنا مع تفشى فيروس كورونا بالبلاد، وتلقوا عبر شركتهم الناشئة التى يتحمل اسم Pinmicro استفسارات من مختلف السلطات الحكومية حول تطبيقهم meTrack.

وأوضح تيبى كوروفيلا، الرئيس التنفيذى العالمى لشركة Pinmicro أنهم يتلقون استفسارات حول حل محتمل للمساعدة فى التنفيذ الفعال للحجر الصحى، إذ قال: "كان الحل الحالى لدينا هو مراقبة الوقت الذى يقضيه الأشخاص داخل المرافق مثل المستشفيات والمصانع أو الضيوف خلال الأحداث البارزة، لتحليل اهتماماتهم، جنبا إلى جنب إضافة بعض المكونات لتطوير meTrack".

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ووفقا لموقع "تايمز أوف إينديا" فأوضح كوروفيلا أن meTrack يساعد على تتبع وتحديد الأشخاص المعزولين بمساعدة تطبيق هاتف ذكى ونطاق ذكى، كما يوفر أيضًا وحدة تحكم ويب توفر للمسؤولين الصحيين لوحات تحكم لمراقبة جميع أنشطة الحجر الصحى فى الوقت الفعلى، إذ تدمج المنصة تقنيات متعددة بما فى ذلك نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) وواى فاى وبلوتوث لضمان أن النظام موثوق به ومضمون".

جدير بالذكر أمرت الشرطة فى مدينة خارج نيودلهى بالهند، السكان بتحميل تطبيق تتبع COVID-19 على هواتفهم الذكية أو المخاطرة بغرامة أو السجن لخرقهم أمر إغلاق المدينة، ووفقًا لتقرير BuzzFeed News، يخضع سكان نويدا بالهند، الذين لم يقوموا بتحميل تطبيق تتبع جهات الاتصال، إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تبلغ حوالى 13 دولارًا أمريكيًا.

وأخبرت الشرطة الهندية وسائل الإعلام المحلية أنها ستجرى فحوصات عشوائية على السكان للتأكد من تحميل التطبيق، لكن ليس من الواضح تمامًا ما ستفعله الشرطة إذا لم يكن الشخص يمتلك هاتفًا ذكيًا قادرًا على تنزيل التطبيق، أو السفر بدون أجهزتهم.