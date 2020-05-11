شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ديو يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية تضم 32 عضوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير لتطبيق Zoom، بدأ السباق بين شركات منصات الرسائل لتوفير أكبر عدد من الأعضاء المتزامنين في مكالمات الفيديو الجماعية، وقد كان التركيز الرئيسي على تطبيقات مؤتمرات الفيديو للشركات، لكننا رأينا WhatsApp أيضًا يزيد عدد الأشخاص في المكالمات الجماعية إلى 8 مؤخرًا، وفي شهر مارس، زاد Google Duo أيضًا عدد المتصلين بالمجموعة إلى 12 عضوًا.





إلا أن أحدث تقرير من AndroidPolice كشف عن تحديث جديد من Google يقترح زيادة العدد إلى 32 عضوًا في المكالمات الجماعية، وقد تمكن AndroidPolice من التأكد من جوجل أن هذه الميزة في الطريق.

وقد أعلنت أمس Google Duo عن ميزة جديدة فيما يعرف بـ “وضع العائلة" لمستخدمي أندرويد وiOS، وباستخدام ميزة الوضع العائلي هذه، يمكنك الرسم على مكالمات الفيديو ليراها الجميع وإضافة تأثيرات وأقنعة ممتعة كما هو الحال في Facebook Messenger.

وقد أعلنت Google أيضًا أنك ستتمكن من إجراء مكالمات جماعية باستخدام Duo على الويب في الأسابيع المقبلة. ستكون هذه الميزة متاحة كمعاينة على متصفح الويب Chrome، مع تقديم تطبيقات المستهلكين بشكل متزايد نفس الميزة مثل التطبيقات التي تركز على الأعمال مثل Zoom، فقد نرى مرة أخرى السوق مقسمة إلى تطبيقات الأعمال والتطبيقات الاستهلاكية.