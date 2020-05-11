شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا الأمريكية تقترض من الصين 4 مليارات يوان من أجل مصنعها بشنجهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في اتفاقية للحصول على قرض لرأس المال العامل يصل إلى 4 مليارات يوان (565.51 مليون دولار) من مقرض بالصين من أجل إنشاء مصنع للسيارات في شنجهاي، وفقًا لإيداع تنظيمي تم الكشف عنه منذ عدة أيام.

وقال التسجيل إن القرض، الذي سيقدمه البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، سيتم استخدامه فقط للنفقات المتعلقة بالإنتاج في مصنع شنجهاي.

ويعد المصنع هو أول موقع تصنيع سيارات تسلا خارج الولايات المتحدة، إذ يعد الهدف الأكبر منه تعزيز المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم ولتجنب ارتفاع رسوم الاستيراد المفروضة على السيارات الأمريكية الصنع.

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وتأتى هذه الأخبار بعد أن أوقفت شركة تسلا الإنتاج في مصنع منطقة خليج سان فرانسيسكو بسبب التأثير الأوسع لفيروس التاجي، وأخبرت إدارة الصحة المحلية بالمقاطعة يوم الجمعة أنه "لا يجب إعادة فتحه" حيث لا تزال إجراءات الإغلاق المحلية سارية.

وقد عبر إيلون ماسك عن استيائه من استمرار إجراءات الإغلاق فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كان يجهز لإعادة فتح المقر الرئيسى لشركة تسلا فى إقليم ألاميدا بالولاية، لكنه صدم باستمرار إجراءات العزل للحد من نمور الفيروس التاجى.

جدير بالذكر أوقفت شركة Tesla مؤخراً الإنتاج في مصنعها الضخم في مدينة شنجهاي الصينية وفقاً لتقارير من وكالة بلومبرج، وبحسب ما ورد فقد أبلغت الشركة عمال المصانع، أنه بدلاً من العودة إلى العمل يوم الأربعاء كما هو مخطط بعد عطلة عيد العمال في الصين لمدة 5 أيام، سيتم تمديد عطلتهم حتى 9 مايو على الأقل، وهذا يعني أن تسلا لا تبني المركبات هناك حالياً على الإطلاق.