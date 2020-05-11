شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع مبيعات أجهزة Switch من نينتندو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت شركة نينتندو من تسجيل ارتفاع جديد في مبيعات وحدة التحكم في الألعاب Switch والذى وصل إلى أكثر من 55 مليون وحدة خلال الربع الأخير، كما سجلت لعبة Animal Crossing مبيعات 11.7 مليون خلال الربع الأول من 2020.

وبحسب موقع TNW الهولندى، ففى الوقت الذي تؤثر فيه تداعيات انتشار فيروس COVID-19 بشكل سلبى على بعض الشركات، إلا أن شركات الألعاب استطاعت أن تحقق نمو ملحوظ مع اتجاه الكثير من المستخدمين إلى شراء منصات الألعاب، والألعاب.

وكشفت الشركة أن مبيعاتها خلال الربع الأخير، والتي وصلت إلى 55 مليون وحدة من Switch، كما ساهم سوق كوريا الجنوبية بشكل خاص بمبيعات وصلت إلى 3.3 مليون وحدة، كما أكدت التقارير على أن وحدة التحكم في الألعاب Switch مازالت مصدر جذب كبير للمستخدمين مقارنة ب GameCube ونينتندو 64.

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كذلك فقد استطاعت لعبة Animal Crossing New Horizons أن تسجل مبيعات 11.7 مليون خلال الربع الأول من 2020، كما أكدت نينتندو على تسجيل مبيعات 13 مليون نسخة خلال أول 6 أسابيع من إطلاق اللعبة.

على جانب آخر أعلنت شركة الألعاب نينتندو عن إغلاق خدمة eShop الرقمية الخاصة بها على Nintendo 3DS وWii U في 42 دولة مختلفة، حيث تم الإعلان عن ذلك عبر صفحة الويب الرسمية لدعم Nintendo، وستقوم الشركة المصنعة لوحدة التحكم اليابانية بإغلاق الخدمة في البلدان في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فبالنسبة لأولئك الذين يشترون السلع الرقمية، يعد Nintendo eShop ضروريًا لاسترداد رموز المنتجات وشراء البرامج وتنزيل العناصر التي تم شراؤها مسبقًا.

وقالت الشركة في تغريدة لها: "سيتم إغلاق متجر Nintendo eShops المحدود هذا في 31 يوليو 2020 ولن يتمكن المستخدمين في المناطق المتأثرة من الوصول إليهم لاسترداد رمز التنزيل أو إعادة تنزيل البرنامج أو تحديث البرنامج، لذلك نشجع المستخدمين على اتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل قبل الإغلاق".