شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستثمر 1.5 مليار دولار فى الخدمات السحابية الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مايكروسوفت إنها ستنشئ أول مركز بيانات لها في إيطاليا في إطار خطة استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار مع قيام الشركة الأمريكية بتوسيع خدمات الحوسبة السحابية إلى المزيد من المواقع في جميع أنحاء العالم وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وبحسب التقرير فقد افتتحت شركة Amazon Web Services المنافسة لشركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي منطقة مركز بيانات في ميلانو، بينما قامت شركة جوجل في شهر مارس بعقد شراكة مع شركة احتكار الهاتف السابقة Telecom Italia لتوسيع عمليات الأعمال السحابية في إيطاليا.

ويتوقع المحللون أن ينمو سوق السحابة الإيطالي بوتيرة مضاعفة في السنوات القليلة المقبلة، حيث ستعتمد الشركات، التي تبنت العمل الذكي خلال أزمة الفيروسات التاجية ، بشكل متزايد على العمليات الرقمية لأعمالها.

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وقال جان فيليب كورتوا، رئيس المبيعات والتسويق والعمليات العالمية في مايكروسوفت إن الشركة ترى إمكانات هائلة لتسريع الابتكار من خلال الخدمات السحابية، وستتمركز منطقة مركز البيانات الجديدة في منطقة ميلانو، وستنضم إلى مناطق مايكروسوفت الستين الأخرى التي تم الإعلان عنها عالميًا.

يذكر أنه في فبراير الماضى أعلنت مايكروسوفت عن خطط لفتح منطقة مركز بيانات جديدة في إسبانيا، وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستستثمر مليار دولار في بولندا كجزء من خطط لفتح مركز بيانات لتقديم خدمات سحابية للشركات والمؤسسات.

وفي إيطاليا أيضًا ستوفر مايكروسوفت، في إطار خطة مدتها خمس سنوات، إمكانية الوصول إلى الخدمات السحابية المحلية وإطلاق برامج المهارات الذكية والعمل الذكي والذكاء الاصطناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم الشركة أيضًا بتوسيع شراكتها التكنولوجية مع شركة البريد التي تسيطر عليها الدولة Poste Italiane ، مما يساعد الشركة على تسريع التحول الرقمي.