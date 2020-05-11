شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زيادة 40% فى استخدام الإنترنت بالهند بفضل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الإنترنت زيادة بنسبة 40٪ فى مارس بالهند، وكان هناك ارتفاع كبير فى التنزيلات والتحميلات لكل مستخدم، بسبب العمل من المنزل وتدفق المحتوى عبر جميع المدن الرئيسية بما فى ذلك أسواق المستوى الثانى، كما يقول تقرير جديد.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إينديا"، بينما زاد متوسط ​​التنزيلات بنسبة 66٪ لكل مستخدم شهريًا، ارتفع متوسط ​​التحميلات بنسبة 37٪ لكل مستخدم شهريًا، وفقًا لتقرير "حالة حركة المرور على الإنترنت" الصادر عن ACT Fibernet، أحد أكبر مزودى خدمة الإنترنت فى الهند.

وتستند البيانات إلى بيانات حركة المرور الإجمالية التى تم قياسها من فبراير إلى أبريل 2020 من 19 مدينة، وكان أحد أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمام هو أنه فى يوم معين فى مارس، كان 98.7٪ من قاعدة المشتركين بخدمات ACT Fibernet متصلين بالإنترنت فى وقت واحد.

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وقال بالا الملادى الرئيس التنفيذى للشركة: "فى الشهرين الماضيين، شهدنا تحولًا كبيرًا فى استهلاك البيانات عبر المدن حيث انتقل الناس إلى العمل من المنزل، وقضاء المزيد من الوقت فى بث المحتوى، والانغماس فى الألعاب عبر الإنترنت، وأخذ دروس ودورات عبر الإنترنت، وعقد مؤتمرات الفيديو وما إلى ذلك".

وبينما كانت هناك زيادة إجمالية بنسبة 55٪ فى "ترافيك" لم يكن هناك فرق كبير بين أيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، إذ وذكر التقرير أن هناك زيادة عامة فى "الترافيك" بنسبة 73٪ فى أيام الأسبوع و 65٪ فى عطلات نهاية الأسبوع.

ويوجد فى الهند الآن 504 ملايين مستخدم نشط للإنترنت، منهم 14 فى المائة فى الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن جمعية الإنترنت والهاتف المحمول فى الهند (IAMAI).

واستنادًا إلى بيانات من مركز (IRS) لعام 2019، وجد البحث أيضًا أن ما يقرب من 70 فى المئة من مستخدمى الإنترنت النشطين فى الهند هم مستخدمون يوميًا، كما أن الوقت الذى يتم قضاءه على الإنترنت لا يزال أعلى فى المناطق الحضرية فى الهند مقارنة بالريف فى الهند.