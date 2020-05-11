شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون: ثغرة خطيرة بمتصفح جوجل كروم وعليكم بتحديث أجهزتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فريق الاستجابة للطوارئ الهندى (CERT-In) تحذيرا لتنبيه المستخدمين بتحديث متصفح الإنترنت جوجل كروم، إذ قال CERT-In: "تم الإبلاغ عن العديد من الثغرات الأمنية فى جوجل كروم والتى قد تسمح للمهاجم بعيد بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على النظام المستهدف".

وتشير الوكالة إلى أن هذه الثغرة تؤثر على جميع إصدارات جوجل كروم قبل الإصدار 81.0.4044.138-1 وأنه يجب على المستخدمين الترقية إلى أحدث إصدار، إذ توجد ثغرة تنفيذ التعليمات البرمجية التعسفية بسبب وجود خطأ فى جوجل كروم، مما يتيح للمهاجم عن بعد استغلال هذه الثغرة باستخدام ملف معد خصيصًا مصمم على النظام المستهدف.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إينديا"، قد يسمح الاستغلال الناجح لهذه الثغرة الأمنية للمهاجم بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على النظام المستهدف، كما أشار التحذير إلى ضعف تجاوز سعة المخزن المؤقت.

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وأطلقت جوجل مؤخرًا إصدارًا جديدًا من جوجل 81، وقالت جوجل فى منشور على مدونتها: "تم تحديث القناة المستقرة إلى 81.0.4044.138 لأنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux ، والتى سيتم طرحها خلال الأيام / الأسابيع المقبلة".

وفى الوقت نفسه، أصدرت CERT-In مؤخرًا تنبيهًا لمستخدمى iPhone بشأن متصفح الانترنت Firefox على نظام iOS، ووفقًا للإرشادات، تم الإبلاغ عن ثغرة أمنية فى Firefox لنظام التشغيل iOS والتى قد تسمح للمهاجم عن بعد بالحصول على معلومات حساسة وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على النظام المستهدف.

وقال CERT-In، نقلاً عن الإصدارات الرسمية، أنه تم العثور على ثغرة أمنية فى "رمز الأمان الأصلى، وتوجد هذه الثغرة الأمنية فى Firefox لنظام التشغيل iOS بسبب الاستخدام غير السليم للتعامل مع الرمز.