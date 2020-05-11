تكنولوجيا: REALME تحصل على شهادة TUV في ألمانيا لبطارية بقدرة 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة REALME مؤخراً بطارية جديدة مميزة بسعة 6000 mAh في وكالة TUV في ألمانيا، والتي تدعم إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة خلال الفترة القادمة.

قدمت الشركات الصينية العديد من الهواتف الذكية بأعلى سعة للبطارية خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى أكثر من 7000 mAh، إلا أن هذه القدرة في البطاريات لا تأتي غالباً بمستوى الكفاءة المتوقع من المستخدمين، حيث تقدم آداء يحاكي بطارية بقدرة 3000 mAh بعد مرور فترة قصيرة.

ويختلف الحال مع عمالقة تصنيع الهاتف في الصين، حيث تتجه هذه الشركات للتركيز على كفاءة تصنيع البطاريات والتأكيد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المطلوبة، ومع ظهور تقنية 5G التي تستنفذ البطاريات في الهواتف الذكية، تحرص هذه الشركات على إعتماد معايير قدرة البطارية.

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وتهتم شركة Realme بشكل خاص بمعايير الكفاءة والحماية في البطاريات المقدمة لهواتفها الذكية، ولقد إعتمدت الشركة في السابق بطارية بقدرة 5000 mAh التي قدمت في هاتف Realme 6i، ومن جديد قامت Realme بالحصول على شهادة لإعتماد كفاءة بطارية بقدرة 6000 mAh في وكالة TUV Rheinland من ألمانيا.

وتعد وكالة TUV Rheinland من أصعب المعايير التي يمكن الحصول عليها، نظراً لإهتمام الوكالة بالتركيز على معايير الحماية والسلامة في البطارية إلى جانب التأكيد على كفاءة الآداء، وجودة التصنيع.

ولقد ظهرت بطارية Realme المميزة بقدرة 6000 mAh في قاعدة بيانات TUV بنموذج رقم “BLP793”، ومن المتوقع أن تقدم الشركة هذه البطارية الضخمة في أحد إصدارات الشركة قريباً، حيث تشير التوقعات إلى أن البطارية تدعم هواتف Narzo 6i أو Narzo 10A المرتقبة.

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