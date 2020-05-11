شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بصورة لزوجته.. مارك زوكربيرج يهنئ المتابعين بـ"عيد الأم" فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مؤسس موقع التواصل الاجتماعى الأشهر عالميا "فيس بوك" مارك زوكربيرج متابعيه عبر الموقع بعيد الأم، فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يوافق الأحد الثانى من شهر مايو، من كل عام.

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برسيلا تشان

ونشر مارك زوكربيرج صورة زوجته برسيلا تشان، وعلق على الصورة قائلا: "عيد أم سعيد.. شكراً جزيلاً لجميع الأمهات اللواتى سكبن قلوبكم وعملكم الشاق فى رعاية أطفالكم لخلق مستقبل أفضل لهم ولنا جميعا".

وكان مارك زوكربيرج أعلن منذ عدة أيام عن تمويل مؤسسته الخيرية "تشان زوكربيرج" دراستين بحثيتين، بالتعاون مع جامعتى UCSF و Stanford، فى محاولة لتتبع انتشار فيروس كورونا بالولايات المتحدة، والحفاظ على معدل العدوى منخفضا حتى التوصل إلى لقاح يمكنه القضاء نهائيا على Covid-19، ضمن جهوده لمكافحة انتشار الفيروس التاجى.

وقال زوكربيرج بمنشور عبر حسابه الرسمى على الشبكة الاجتماعية: "لفهم انتشار Covid-19، تمول مبادرة Chan Zuckerberg دراستين بحثيتين كبيرتين جنبًا إلى جنب مع UCSF و Stanford التى ستشمل أبحاثا واسعة بعلم الأمصال واختبار PCR فى منطقة خليج الولايات المتحدة، إذ ستوفر الدراسة الأولى معلومات حول معدلات العدوى المتغيرة من أجل مساعدة صانعى القرارات حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد بأمان، وسيشمل ذلك إجراء آلاف اختبارات تفاعل PCR والأمصال شهريًا على مدى فترة 9 أشهر لمعرفة معدلات التغير فى معدل الإصابة والتعرض على مستوى السكان".