تكنولوجيا: 5 مزايا جديدة قادمة لتطبيق "واتس آب".. زيادة الحد بمكالمات الفيديو الأبرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد منصة التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب" لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، ورصد تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو" تفاصيل تلك الميزات الاستثنائية الجديدة، التى سيكون من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح" وفقا لما ذكره الموقع، كما تتضمن تلك الميزات تقنيات جديدة تسهل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلا شاملا لاحتياجات الاتصال عبر "واتس آب".
ومن المقرر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية عن طريق طرح "واتس آب" تحديثات رسمية لتطبيقيها عبر نظامى تشغيل "أندرويد" و"IOS"، وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:زيادة الحد
قررت منصة "واتس آب" زيادة الحد المسموح له لإجراء المكالمات الجماعية، حيث يمكن حاليا إضافة 8 مشاركين فى مكالمة جماعية أو فيديو بدلا من 4 فقط.
ستطرح "واتس آب" تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التى يظهر أنها تروج لأخبار مزيفة أو مضللة، خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.الإغلاق المباح
طرحت "واتس آب" تقنية تمكن المستخدم من إغلاق حسابه، بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة أصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.الانتظار
فى حال تلقيك أكثر من مكالمة فى وقت واحد، طرحت "واتس آب" تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وسيظهر لك خلال إجراءك المكالمة وتلقيك أخرى خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.خصوصية جديدة
طرحت "واتس آب" إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات، بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة "واتس آب"، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضا.
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