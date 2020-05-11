شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد فتح متاجرها فى سويسرا يوم 12 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت شركة أبل فى مارس الماضى جميع متاجر البيع بالتجزئة خارج الصين بسبب وباء فيروس كورونا، ونظرًا لزيادة الوعي بـ COVID-19 ومع زيادة فهم الأشخاص للتدابير الاحترازية، تقوم الشركة الآن بفتح متاجرها تدريجيًا، حيث أظهر تقرير حديث أن أبل ستعيد فتح متاجرها الأربعة في سويسرا يوم 12 مايو في الساعة 11:00 صباحًا.

وبحسب موقع gizchina الصينى فيأتي هذا بعدما أدعت التقارير أن الشركة ستعيد فتح جميع متاجرها الـ 15 في ألمانيا في 11 مايو، وفي الوقت الحاضر، فإن أبل لديها أربعة متاجر في سويسرا وهي في زيوريخ، والويسيلين، وجنيف، وبازل، وعلاوة على ذلك، ستعيد أبل أيضًا فتح متاجر في أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا الأسبوع المقبل فى الولايات المتحدة.

وستتبع متاجر أبل في سويسرا إرشادات الصحة والسلامة المماثلة التي تستخدمها أبل لإعادة فتحها في كوريا الجنوبية والنمسا وأستراليا، أي ساعات العمل الأقصر، والتركيز على عمليات إصلاح المعدات، وتشجيع العملاء على تقديم الطلبات عبر الإنترنت، إلخ.

ويبدو الآن أن الشركة ستواصل فتح متاجرها تدريجياً في بلدان مختلفة، من الواضح أن هذا سيعتمد على قواعد وأنظمة COVID-19 للبلاد، ولدى الشركة المصنعة الأمريكية أيضًا إرشاداتها الخاصة لإعادة فتح متاجرها في جميع أنحاء العالم في هذه الأوقات الوبائية.