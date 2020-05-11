شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستعين بالروبوتات لقياس حرارة المرضى بالمستشفيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم الهند الروبوتات لتخفيف بعض العبء عن العاملين فى مجال الرعاية الصحية، إذ استعانت بروبوت بشرى يسمى Mitra يأخذ درجات حرارة المرضى باستخدام كاميرا حرارية، إذ يتم استخدام هذه الروبوتات فى مستشفى فى بنجالور فى البداية لفحص بعض المرضى الذين قد يكون لديهم فيروس كورونا.



الروبوت الهندي

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" فتعد الروبوتات طريقة أكثر أمانًا للأطباء لإجراء الفحوصات الأولية للمرضى، إذ يسمح تابلت على صدر أحد الروبوتات للأطباء بإجراء محادثة بالفيديو مع المريض دون تعريض صحتهم للخطر.

ويقيس الروبوت المجهز بكاميرا حرارية درجة حرارة المريض دون الحاجة إلى لمسها، وباستخدام هذه المعلومات، يمكن لمقدمى الرعاية الصحية إرسال المرضى إلى الأخصائى المناسب، حتى لا يتعرض المرضى الذين من غير المحتمل إصابتهم بكورونا لأى خطر.

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تصميم الروبوت

وبعد تلقى قراءة درجة الحرارة يعطى الروبوت تعليمات المريض للقيام بخطواته التالية، واقترح بعض الخبراء أن بنادق درجة الحرارة ليست دقيقة دائمًا لأنه يجب حملها على مسافة محددة، لكن الجهاز اللوحى يتجنب هذه المشكلة فى الغالب عن طريق إرشاد المرضى إلى مكان الوقوف.

وتأتى هذه الإجراءات بعد أن ظل سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة تحت الإغلاق منذ 24 مارس، وتم تمديد الأوامر الأسبوع الماضى لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.



روبوت بديل للأطباء

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي: "لإنقاذ الهند وكل هندى، سيكون هناك حظر تام على المغادرة خارج منازلكم"، وفى أواخر أبريل، سمح بإعادة فتح بعض المتاجر، ولكن قواعد محددة تختلف حسب الدولة.

طورت الحكومة الهندية أيضًا تطبيق تتبع جهات اتصال مثير للجدل يشارك موقع السكان باستمرار، وبحسب ما ورد قام أكثر من 90 مليون شخص بتنزيل التطبيق بالفعل، وفى مدينة واحدة على الأقل، فإن عدم وجود التطبيق يعاقب عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.