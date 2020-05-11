تكنولوجيا: ما العلاقة بين إنستجرام وإصابتك بالسمنة أو النحافة؟.. دراسة تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن نشر الصور الشخصية على موقع "إنستجرام"، من أجل الحصول على المزيد من الإعجابات والتعليقات، قد يزيد من خطر حدوث اضطراب في الأكل، وكشف باحثون بجامعة "فلوريدا" عن وجود رابط ثابت ومباشر بين نشر الصور على "إنستجرام" وعوامل الخطر لاضطرابات الأكل.
وبحسب موقع سبوتنيك، فوجدت الدراسة، أن نشر الصور ساهم في زيادة القلق، وعزز الحوافز لتقييد تناول الطعام وممارسة الرياضة مقارنة بعدم نشر الصور، وقالت الباحثة "باميلا كيل"، الأستاذ فى جامعة "فلوريدا": "مقارنة بالصور المنشورة، لم نشهد أي انخفاض في عدد الإعجابات أو التعليقات للصور غير المنشورة على "إنستجرام"، مع العلم أن هذا يمكن أن يقلل الضغوط الضارة لتغيير المظهر العام".
وهدفت الدراسة في ذلك إلى استخدام تصميم من مرحلتين لتحديد مدى ارتباط نشر الصور المحررة باضطرابات الطعام، بالإضافة إلى أعراض القلق والاكتئاب لدى طلاب الجامعات من الذكور والإناث، كما وجدت الدراسة أيضًا أن نشر الصور المتحررة تسبب في زيادة القلق بشأن الوزن والشكل.
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