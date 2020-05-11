شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية كاليفورنيا لـ"تسلا":لن نسمح بإعادة فتح مصنع السيارات منعا لتفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الصحة المحلية أن شركة تسلا "يجب ألا تعيد فتح" مصنع سياراتها في منطقة خليج سان فرانسيسكو حيث أن إجراءات الإغلاق المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا ما زالت سارية، فيما جاءت هذه التصريحات بعدما أخبر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الموظفين أن الإنتاج المحدود سيُعاد تشغيله في المصنع في فريمونت.

وبحسب موقع TOI الهندى، قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم أنه سيتم السماح للمصنعين في الولاية بإعادة الفتح، ولكن من المقرر أن تظل مقاطعة ألاميدا، حيث يقع المصنع، مغلقة حتى نهاية مايو، وأشارت متحدثة باسم إدارة الصحة العامة في مقاطعة ألاميدا في بيان إلى أمر إغلاق الفيروس التاجي في المقاطعة الذي يسمح فقط بإعادة فتح الأعمال الأساسية.

وقالت المتحدثة: "تم إبلاغ تسلا أنهم لم يستوفوا هذه المعايير ويجب ألا يعيدوا فتحها"، فيما قالت إيريكا بان، مسؤولة الصحة بالمقاطعة، في وقت سابق، أن الإدارة أجرت العديد من المناقشات مع الشركة وأوصت تسلا بالانتظار أسبوعًا آخر على الأقل لمراقبة معدلات الإصابة ومناقشة الطرق الآمنة لاستئناف الإنتاج.

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لكن لم ترد تسلا على الفور على طلب للتعليق، كما لا يُسمح لعمليات تصنيع المركبات بالعمل بانتظام، وفقًا لأمر مقاطعة ألاميدا.

وقد انتقد ماسك صراحةً أوامر الإغلاق والإقامة في المنزل، واصفاً إياها بـ "الخطر الكبير" على الأعمال الأمريكية ووصفها بأنها "غير دستورية"، قائلاً إنها لن تصمد أمام المحكمة العليا الأمريكية إذا تم الطعن فيها.

وقالت تسلا، في رسالة داخلية رصدتها رويترز، أنهم سيستأنفون العمل المحدود في مصنع فريمونت بنسبة 30٪ من عدد الموظفين العادي لكل نوبة عمل، وقالت الرسالة "بدأت مصانعنا العملاقة في نيفادا ونيويورك عمليات محدودة".

ومع ذلك، قال ماسك إن الموظفين الذين يشعرون بعدم الارتياح للعودة إلى العمل ليسوا ملزمين بذلك.