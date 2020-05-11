شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعيد تصميم صفحة الفيديو لمستخدمى الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت منصة "يوتيوب" لبث الفيديو المملوكة لشركة جوجل، تصميم جديد لصفحة بث الفيديوهات لمستخدمي الهواتف الذكية على كل من منصتى أندرويد وiOS، والتى تجعل مقاطع الفيديو أكثر بروزًا وتقليص قسم التعليقات، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وكجزء من التحديث الجديد، سيتمكن المستخدمين الآن من نشر تعليق جديد أو مشاهدة معاينة للتعليق مباشرة أسفل مشغل الفيديو - أعلى قائمة مقاطع الفيديو مباشرةً لمشاهدتها بعد ذلك، ومن هذه المعاينة، سيتمكن المستخدمين من الضغط في أي مكان لعرض الكل مثل الردود على التعليقات.

كما قامت الشركة أيضًا بتكبير حجم الصور المصغرة وإطالة المربعات أيضًا لتوفير المزيد من المعلومات حول الفيديو، أيضًا، ستتم إضافة رموز القناة أسفل كل فيديو لتسهيل التعرف على منشئ المحتوى، وأخيرًا، سيبدأ يوتيوب في عرض أنواع جديدة من المحتوى إلى جانب مقاطع الفيديو لمشاهدتها بعد ذلك.

ويتضمن ذلك التحديثات واستطلاعات الرأي والصور وملفات GIF، وسيبدأ المستخدمين أيضًا في رؤية المزيد من مزيج يوتيوب أيضًا، وقد تم الإعلان عن التصميم الجديد قبل أسبوعين، ويبدو أنه سيتم طرحه الآن للجميع، وفي الأسبوع الماضي، طرح يوتيوب ميزة يوتيوب على نظام أندرويد فقط على iOS.

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وفي العام الماضي، طرحت جوجل خيارًا جديدًا منح مستخدمي يوتيوب مزيدًا من التحكم في مقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية وأعلى التالي، وإلى جانب هاتين الميزتين، أدرجت جوجل أيضًا "موضوعات" مخصصة على الصفحة الرئيسية في اقتراحات الفيديو التالي.

وكانت هذه الميزة حصرية لمستخدمي أندرويد فقط ولكن الآن قدمت الشركة نفس الشيء لنظام iOS أيضًا، كما أعلنت جوجل أنها تطرح موضوعات مخصصة على Home وUp Next يوتيوب على الويب وعلى iOS.

وفي منشور رسمي، قالت الشركة، "سابقًا، كانت هذه الميزة متاحة باللغة الإنجليزية فقط على تطبيق يوتيوب لمنصة أندرويد، لذلك يسعدنا أن نعلن عن طرحها على مدار الأسبوعين المقبلين لمزيد من الأجهزة (iOS التطبيق وموقع يوتيوب على سطح المكتب) بالإضافة إلى المزيد من اللغات (الفرنسية والبرتغالية والإسبانية)! "