تكنولوجيا: رصد تفاصيل مواصفات وتصميم VIVO X50 LITE في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Vivo قريباً إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان VIVO X50 LITE، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة جوجل بلاي، إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

ظهر هاتف Vivo الجديد بنموذج رقم 1937 في جوجل بلاي، حيث من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان Vivo X50 Lite، كما إستعرضت تسريبات منصة جوجل بلاي مواصفات هذا الإصدار.

يأتي هاتف Vivo X50 Lite قريباً بجودة عرض FullHD بلس في الشاشة بدقة 1080 في 2340 بيكسل، أو بكثافة عرض 480 بيكسل لكل إنش.

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كما ينطلق الهاتف برقاقة كوالكوم المتوسطة Snapdragon 665 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت الشاشة Adreno 610، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً كشفت تسريبات جوجل بلاي عن أن الهاتف يتميز بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يأتي الهاتف بإطارات نحيفة.

يذكر أن شركة Vivo لم تقدم موعد محدد للإعلان عن هذا الإصدار، إلا أن الشركة تعقد حدث في الهند في 12 من مايو لإطلاق هاتف Vivo V19.

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