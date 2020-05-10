تكنولوجيا: المواصفات المتوقعة لسلسلة هواتف iPhone 12 المرتقبة من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة ابل لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12 خلال شهر سبتمبر، ولقد كشف عن بعض تفاصيل مواصفات الإصدارات القادمة من ابل عبر بعض التقارير التي نشرت خلال الفترة الماضية واليوم نستعرض المواصفات المتوقعة لسلسة iPhone 12.

تصميم هواتف iPhone 12

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن ابل تقدم الإصدارات الجديدة من هواتف iPhone 12 بتصميم معدني في الإطارات يمتد إلى الطبقة الزجاجية في الجهة الخلفية لدعم الهاتف بتصميم مقاوم بشكل أفضل، أيضاً لن تقدم ابل هاتف iPhone 12 باللون الأخضر الداكن المميز لهاتف iPhone 11 Pro، إلا أن ابل ستقدم iPhone 12 بإختيار جديد باللون الأزرق.

الشاشة في هواتف iPhone 12

تشير التوقعات إلى ان ابل تدعم هاتف iPhone 12 Pro بمعدل تحديث 120Hz مع معدل تحديث Pro متغير، كما تدعم ابل هواتف iPhone 12 بشاشات OLED، أي أن ابل لن تقدم إصدار بشاشة LCD هذا العام.

البطارية في هواتف iPhone 12

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لا توضح ابل غالباً تفاصيل قدرة البطارية في إصدارتها من هواتف الأيفون، حيث تكشف عملية التفكيك غالباً عن سعة البطارية في هواتف الأيفون.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستدعم هواتف iPhone 12 بسعة في البطارية أعلى من 4400 mAh، وهي قدرة أعلى مما قدمت ابل في هاتف iPhone 11 Pro Max الذي ضم بطارية بسعة 4000 mAh.

التسجيل والحماية في هواتف iPhone 12

تؤكد الكثير من التوقعات على خطط ابل لدعم هواتف iPhone 12 بتحسينات في تقنية Face ID للتعرف على الوجه، كما يأتي النتوء العلوي في الشاشة بحجم أصغر، ويتميز هاتف iPhone 12 Pro Max بشكل خاص بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

الكاميرة في هواتف iPhone 12

تشير التوقعات إلى أن ابل تدعم الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف iPhone 12 بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، نظراً لضعف آداء المستشعر المميز بدقة 64 ميجا بيكسل، إلا أن مستشعرات الكاميرة في الإصدارات القادمة تأتي بميزة التركيز التلقائي بآداء أسرع من 3 إلى 4 مرات، كما تدعم ابل الإصدارات بعدسة الرادار التي قدمت في جهاز iPad Pro، ومن المتوقع أن يدعم المستشعر تكبير بصري حتى 3 مرات.

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