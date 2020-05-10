تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على معالج Dimensity 800 في هاتف ENJOY 20 PLUS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد أحدث إصدارات هواوي من سلسلة هواتف Enjoy في تسريبات جديدة اليوم، حيث ينطلق هاتف ENJOY 20 PLUS برقاقة معالج Dimensity 800 مع دعم شبكات 5G، كما يضم بطارية بقدرة 4200 mAh.

تستعد العملاق الصيني لإطلاق مزيد من الإصدارات المتوسطة خلال الفترة القادمة، حيث أكدت التسريبات الجديدة على خطط الشركة لإطلاق هاتف ENJOY 20 PLUS قريباً.

يعد هاتف ENJOY 20 PLUS أحد الإصدارات المرتقب الإعلان عنها قريباً من سلسلة هواتف ENJOY، ولقد كشفت تسريبات جاءت من الصين عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، حيث يتميز الهاتف بمعالج Dimensity 800 من MediaTek، بميزة الإتصال بشبكات 5G، وهو المعالج نفسه المستخدم في هاتف OPPO A92s.

كما أكدت التسريبات على أن هاتف Enjoy 20 Plus يأتي بشاشة LCD تدعم جودة عرض 2400 في 1080 بيكسل، بمعدل تحديث 60Hz في الشاشة.

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من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على تصميم الكاميرة الأمامية في الهاتف، وما إذا كان سيأتي بكاميرة منبثقة كما في الإصدار السابق Enjoy 10 Plus، أو أن الشركة ستتبنى تصميم ثقب الشاشة في هذا الإصدار، إلا أن التسريبات كشفت عن كاميرة أمامية في الهاتف مع مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما تقدم هواوي الهاتف بإختيارين في الذاكرة العشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

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