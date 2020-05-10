تكنولوجيا: ابل تدعم نظارتها القادمة للواقع المعزز بتقنية 5G مع تصميم يحاكي النظارات التقليدية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء تقرير نشر مؤخراً بمزيد من التفاصيل حول نظارة ابل القادمة بتقنية الواقع المعزز، حيث تأتي النظارة بتصميم يحاكي النظارات التقليدية، كما تدعم الإتصال بشبكات 5G.

تعمل شركة ابل منذ فترة على تطوير إصدارها الخاص من نظارات الواقع المعزز، ولقد بدأت عملاق التكنولوجيا مؤخراً في الكشف عن بعض اللمحات حول مواصفات النظارة المرتقبة.

إستعرض موقع PhoneArena بعض التفاصيل الجديدة حول نظارة ابل المرتقبة للواقع المعزز، التي تأتي وفقاً لتصريحات Jon Prosser بميزة الإتصال بشبكات 5G، حيث تشير التوقعات إلى أن النظارة قد تستخدم تقنية mmWave وأيضاً Sub-6GHz.

أيضاً على عكس أجهزة الأيباد وساعات ابل الذكية التي تأتي بنماذج تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، تأتي نظارة ابل للواقع المعزز بنموذج واحد فقط يدعم الإتصال بالشبكات الخلوية.

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وتهدف شركة ابل بتعزيز كفاءة وآداء نظارة الواقع المعزز لتقدم الدعم الأفضل للمستخدمين، حيث يمكن أن تدعم المستخدم بالمهام المميزة لهواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد، أو أيضاً ساعة ابل الذكية، مع تجربة سلسة.

كما تأتي نظارة ابل للواقع المعزز بمجموعة من المستشعرات التي تدعم العرض الإفتراضي بدقة أفضل، كما ستعمل النظارة على إستخدام البيانات التي يتم جمعها عبر مستشعرات هواتف الأيفون أو ساعة ابل الذكية لإتمام عملية الإعداد.

أيضاً تقدم ابل واجهة مستخدم خاصة بنظارة الواقع المعزز والتي تعرف الآن ب‘Starboard’، والتي سترتكز على رموز QR، لدعم تجربة مرئية للمستخدم فقط.

يذكر أن التسريبات تؤكد على أن نظارة ابل للواقع المعزز تأتي بتصميم يحاكي النظارات التقليدية، كما أشار Jon Prosser إلى أن النظارة تأتي بألوان الأبيض والأسود، ومن المتوقع أن تنطلق رسمياً بين 2020 و2021.

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