شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يسعى فيس بوك للتفوق على Zoom وجذب مستخدميه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جعلت الزيادة الهائلة في قاعدة مستخدمي Zoom عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك منتبهين وحذرين بشكل كبير، فضلا عن عملهم على تحسين عروضهم ومميزاتهم، وفي خطوة مماثلة، أطلق فيس بوك مؤخرًا Messenger Room، وهو نظام أساسي خاص لعقد مؤتمرات الفيديو يدعم ما يصل إلى 50 مشاركًا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فخلال الكشف عنه، قالت الشركة أنه سيتم طرح الميزة في الأسابيع القادمة وسيتم دمجها مع تطبيقات أخرى مملوكة لـفيس بوك - بما في ذلك واتس آب وانستجرام، والآن، تم اكتشاف اختصار لـ Messenger Rooms على واتس آب ويب الإصدار 2.2019.6 بواسطة WABetaInfo.

وحتى الآن، لا يدعم واتس آب ويب مكالمات الفيديو، ولإجراء مكالمات فيديو عبر واتس آب ويب، يحتاج المستخدمين إلى أدوات من جهات خارجية، وهو الأمر الذى قد لا يكون دائمًا آمنا، ومع إضافة Messenger Room، يبدو أن فيس بوك يحل هذه المشكلة لمستخدمي واتس آب ويب لأنها ستسمح لهم بإجراء / الانضمام إلى مكالمات الفيديو على شاشة أكبر..

وفقًا للتقرير في WABetaInfo، سيظهر الاختصار أسفل الزر إرفاق مع خيارات أخرى، وبمجرد أن يختار المستخدم اختصار Messenger Rooms، سيعرض واتس آب مقدمة للميزة التي تنص على "إنشاء غرفة في ماسنجر وإرسال رابط لمحادثة الفيديو الجماعية مع أي شخص، حتى إذا لم يكن لديهم واتس آب أو ماسنجر".

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هذا يعني أنه حتى المستخدمين الذين ليس لديهم حساب فيس بوك أو حساب واتس آب يمكنهم أيضًا أن يكونوا جزءًا من دردشة الفيديو إذا تلقوا رابط الدعوة، وفي إضافة أخرى، ضاعف واتس آب مؤخرًا عدد المشاركين في محادثة فيديو مؤخرًا، يمكن لما يصل إلى 8 أشخاص الدردشة في وقت واحد على واتس آب الآن.

ووفقًا لأحدث البيانات من Sensor Tower، كانت الهند أكبر سوق من حيث تنزيلات التطبيق لـ Zoom في شهر أبريل، وهذا على الرغم من المخاوف الأمنية العديدة والاستشارات الحكومية. كما كان التطبيق الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم لشهر أبريل 2020 مع ما يقرب من 131 مليون عملية تثبيت، بزيادة 60 ضعفًا عن أبريل 2019، وفقًا لـ Sensor Tower.