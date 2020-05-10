شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يواجه تدقيقًا من هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية بشأن بيانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية إنها ستحقق في كيفية معالجة تطبيق TikTok للفيديوهات المملوك للصين- والذي أصبح شائعًا للغاية خلال جائحة COVID-19 - لبيانات ملايين المستخدمين الشباب، حيث تأتي هذه الخطوة وسط تدقيق أمريكي متزايد للتطبيق، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة لأنفسهم مع ملايين الأشخاص حول العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن تطبيق تيك توك المملوك للشركة الصينية ByteDance، قد اكتسب شعبية لأول مرة في آسيا ولديه الآن أيضًا عدد كبير من المتابعين في الغرب، حيث يقدر عدد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بنحو 500 مليون إلى مليار شخص.

وقالت الشركة، التي أدخلت الرقابة الأبوية الشهر الماضي، إنها تتعاون مع السلطات الهولندية، فيما قالت المتحدثة جودرون هيرمان في بيان أرسل إلى رويترز: "أولوية TikTok القصوى هي حماية خصوصية مستخدمينا وسلامتهم خاصة المستخدمين الأصغر سنا".

Advertisements

وفي أبريل، حظر TikTok وظيفة الدردشة المباشرة وبث الفيديو للمستخدمين دون سن 16 عامًا وقدم أدوات الرقابة الأبوية لتقييد المحتوى غير الملائم وإدارة وقت الشاشة، فيما قالت هيئة حماية البيانات الهولندية (DPA) في بيان "بالنسبة للعديد من المستخدمين، تعد هذه طريقة مهمة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء وقضاء الوقت معًا، خاصة خلال أزمة فيروسات التاجية الحالية".

وأضافت: "أدى صعود TikTok إلى مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية"، وتسليط الضوء على ضعف المراهقين والأطفال الذين قد لا يكونون على دراية بعواقب سلوكهم عبر الإنترنت، فإن DPA "ستفحص ما إذا كان TikTok يحمي خصوصية الأطفال الهولنديين بشكل ملائم."

وستفحص DPA ما إذا كان التطبيق ينص بوضوح على كيفية استخدامه للبيانات وما إذا كانت "موافقة الوالدين مطلوبة لـ TikTok لجمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية للأطفال"، واضافت ان النتائج الاولية للتحقيق متوقعة في وقت لاحق هذا العام.