شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنح موظفيها إجازة فى 22 مايو للتخفيف من إرهاق العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل، أنها طلبت من الموظفين الحصول على إجازة يوم 22 مايو، وذلك لمعالجة الإرهاق المرتبط بالعمل من المنزل خلال انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث أعلن الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي عن الإجازة في مذكرة للموظفين، والتي كشف عنها تقرير CNBC.

وقالت جوجل إنها ستبدأ إعادة فتح المزيد من المكاتب على مستوى العالم في وقت مبكر من شهر يونيو، ولكن من المرجح أن يعمل معظم موظفي جوجل من المنزل حتى نهاية هذا العام، فيما قالت شركة فيس بوك يوم الجمعة إنها ستسمح للعاملين القادرين على العمل عن بعد بالعمل من منازلهم حتى نهاية عام 2020.

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يذكر أنه قد تسبب الفيروس، الذي أصاب أكثر من 3.9 مليون شخص على مستوى العالم حتى الآن، في فرض قيود صارمة في معظم البلدان وتغيير الطريقة التي تعمل بها الشركات، مع العمل من المنزل الناشئة كقاعدة جديدة.

وفيما يتعلق بالعمل من المنزل إضافة إلى جوجل وفيس بوك، أعلنت شركة مايكروسوفت بقيادة ساتيا ناديلا أنها تمنح موظفيها خيار العمل من المنزل حتى أكتوبر، وفقًا للتقرير، فقد قامت الشركة بتعديل عملها من سياسات المنزل هذا الأسبوع، وقالت مايكروسوفت في بيان للناشر: "في 4 مايو أكدنا أنه عند رفع القيود، سيظل العمل من المنزل اختياريًا حتى أكتوبر ما لم يكن الموظفون في دور أساسي بتفويض السلطات المحلية بخلاف ذلك.

أما شركة أمازون بقيادة جيف بيزوس، فقد أخبرت الموظفين الذين يمكن القيام بعملهم من المنزل أنهم يمكنهم القيام بذلك حتى 2 أكتوبر على الأقل، مما يضع جدولًا زمنيًا للعودة إلى العمل للعديد من الموظفين حيث تواجه الشركة تدقيق في ظروف مستودعاتها، وقال متحدث باسم أمازون "الموظفين الذين يعملون في وظيفة يمكن القيام بها بفعالية من المنزل مرحب بهم للقيام بذلك حتى 2 أكتوبر على الأقل"، مضيفًا أنه ينطبق على هذه الأدوار على مستوى العالم.