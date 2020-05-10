شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن LightSail 2 أول مركبة فضائية تستخدم أشعة الشمس فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عشرة أشهر فى الفضاء، وصلت المركبة الفضائية لايت سيل2 (LightSail 2) لهدفها المرحلى، حيث التقطت مجموعة من الصور المثيرة لكوكبنا، خلال دورانها حول الأرض، ونشرت "الجمعية الكوكبية"، وهى منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز علوم الفضاء واستكشافها، هذه الصور على موقعها الرسمي.

وحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت"، فإن المركبة الفضائية تحمل كاميرات للتحقق من خلايا الطاقة الشمسية، ولكن أثناء القيام بذلك، جرى التقاط بعض الصور عالية الدقة للأرض.

وتظهر إحدى الصور الملتقطة، فى يوليو الماضى، جزءا من أميركا الوسطى، بما فى ذلك نيكاراغوا وشبه جزيرة يوكاتان.



صورة للأرض

وفى يناير الماضى، أصدرت الجمعية الكوكبية دراسة بحثية تبين نتائج البعثة التى خرجت إلى الفضاء.

هذا ومن المتوقع أن تسقط المركبة الفضائية على الأرض فى غضون عام من الإطلاق.

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يشار إلى أن "LightSail 2" تم إطلاقها فى 25 يونيو 2019، وهى أول مركبة فضائية سافرت باستخدام أشعة الشمس فقط.



كوكب الأرض

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تستخدم LightSail 2 شراعًا ضخمًا لالتقاط فوتونات (جزيئات ضوئية) من الشمس لتشغيل مدار المركبة الفضائية.

ولعل الهدف هو أن يبقى LightSail 2 فى مداره لمدة عام تقريبًا، فيما عمل موظفو المركبة الفضائية على تقييم نجاح LightSail 2 طوال المهمة ولخصوا مؤخرًا ما تعلموه من الرحلة وكيف تعاملوا مع الحالات الشاذة التى حدثت.

وأوصى هؤلاء الخبراء بناءً على الرحلة حتى تاريخه، بأن تشتمل الأشرعة الشمسية المستقبلية على ألواح شمسية على جانبى الشراع، بدلاً من جانب واحد فقط.

وذكر فريق مهمة LightSail 2 أيضًا صعوبة تحرك المركبة الفضائية فى التنقل فى جو الأرض، حتى على ارتفاعات تبلغ 450 ميلاً (720 كيلومترًا).