بالخطوات... هكذا تشاهد البث المباشر على انستغرام من حاسوبك

إذا كنت تستخدم حاسوبًا محمولًا أو مكتبيًا، فإن خيارات مشاهدة مقاطع فيديو إنستاجرام المباشرة محدودة للغاية، حيث لا يتيح التطبيق أي طريقة رسمية لمشاهدتها عبر الحواسيب المكتبية أو المحمولة، ولكن بالرغم من ذلك يمكنك مشاهدتها باستخدام إضافة متصفح جوجل كروم. إليك كيفية مشاهدة مقاطع البث المباشر في إنستاجرام في ويندوز أو ماك: افتح متصفح جوجل كروم، وقم بتثبيت إضافة IG Stories for Instagram.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب إنستاجرام الخاص بك.

انقر على رمز الإضافة في أعلى الشاشة.

اضغط على خيار (Go to IG Stories).

بمجرد النقر على خيار الإضافة، ستنتقل إلى إصدار إضافة صفحة إنستاجرام الخاصة بك.

سيظهر لك في الصفحة أربع فئات في شريط البحث وهي: الأصدقاء، الموقع، البحث، التحميل.

اضغط على فئة (الأصدقاء) Friends، ستظهر لك قائمة بأصدقائك الذين نشروا صورًا أو مقاطع فيديو في الفترة الأخيرة في القصص الخاصة بهم.

في الجزء العلوي من قسم الأصدقاء – إذا كان أحد أصدقائك يبث حاليًا مقطع فيديو مباشر – سترى اسم المستخدم لهذا الشخص مع رمز مباشر بجانبه، انقر على هذا الرمز لبدء مشاهدة الفيديو المباشر. إذا لم تكن هناك مقاطع فيديو مباشرة قيد التشغيل، فيمكنك النقر على رمز العين الخاص باسم صديقك لعرض مقاطع الفيديو المباشرة التي بثها من قبل، والتي أُضيفت إلى قسم القصص، كما يمكنك أيضًا: Advertisements تنزيل القصص مباشرة.

مشاهدة قصص أي شخص آخر ليس من أصدقائك، إذا وضع عليها وسمٌ باسم موقعك الجغرافي.

البحث عن القصص حسب المستخدمين أو الوسوم أو الأماكن. طرق للعثور على مجموعات البث المباشر في إنستاجرام: قصص إنستاجرام Instagram Story: عند تسجيل الدخول إلى التطبيق، أو استخدام إضافة المتصفح سترى صفًا من الصور الرمزية بدوائر ملونة أعلى

خلاصة الأخبار الخاصة بك، إذا شاهدت كلمة (مباشر) Live أسفل الصورة الرمزية للمستخدم فهذا يعني أن صديقك يبث حاليًا.

إعادة تشغيل مقاطع الفيديو المباشرة: إذا فاتك بث مباشر، لا تقلق يمكن مشاركة مقاطع فيديو التطبيق مع قصص إنستاجرام بعد انتهائها، وتذكر أن الإعادة تختفي من الخلاصة بعد 24 ساعة.

ابحث عن أشخاص جدد لمتابعتهم: باستخدام خيار البحث والاستكشاف في إنستاجرام يمكنك العثور على أشخاص آخرين لمتابعتهم، قد يشارك بعضهم مقاطع الفيديو المباشرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات... هكذا تشاهد البث المباشر على انستغرام من حاسوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.