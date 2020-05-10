أول موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. العظمى تتجاوز الـ40.. ونصائح عاجلة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

تستقبل البلاد أول موجة شديدة الحرارة، بداية من الإثنين 11 مايو، تكون ذروتها الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تلك الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن قيمتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام.

وأكد الخبراء، أن الموجة ذروتها من يوم الأربعاء المقبل حتى الجمعة لتسجل العظمى بالقاهرة 41 درجة أما أسوان 44 درجة.

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من جانبه قال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين، في تصريحات صحفية إنه من المتوقع أن يسود البلاد خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، بارد ليلا.

نصائح من الأرصاد

من جانبها، قدمت الأرصاد، نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الصيفية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل تزامنا مع ذروة الموجة الحارة، كما نصحت بارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، أو الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.