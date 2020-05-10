تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على أن Resident Evil 8 هو الإصدار الأكثر رعباً من هذه السلسلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن Capcom تستعد لإطلاق إصدار جديد من سلسلة ألعاب Resident Evil، الذي ينطلق في الإصدار Resident Evil 8، على أن يكون هذا الإصدار الأكثر رعباً في هذه السلسلة.

إستطاعت Capcom أن تقدم ثلاثة من الإصدارات الناجحة والمتتالية من سلسلة ألعاب Resident Evil، ولقد كان الإصدار السابع من السلسلة مصدر جذب للمستخدمين، ومن ثم قدمت الشركة اثنان من الطبعات الإضافية، حيث أشارت التسريبات إلى أن هذه الإصدارات كانت البداية لتطوير الإصدار القادم من اللعبة Resident Evil 8 برؤية جديدة.

كما تشير التسريبات إلى أن Resident Evil 8 سيكون الإصدار الأكثر وحشية بين إصدارات هذه السلسلة، ولقد قدمت Capcom الإصدار السابق من السلسلة بأحداث مظلمة ومخيفة، ومن ثم إنتقلت الشركة إلى تخفيف حدة الرعب والوحشية في اللعبة من خلال إعادة إنتاج اللعبة وتخفيف حدة الأحداث المرعبة في اللعبة.

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ولقد أكدت تسريبات جديدة جاء عبر Dusk Golem، على أن الإصدار الجديد من سلسلة ألعاب Resident Evil سيكون أكثر رعباً مع أحداث مخيفة ووحشية على مدار اللعبة، على أن يكون العرض الأول للعبة خلال 2021، أيضاً من المقرر أن يتم إطلاق نموذجين من اللعبة التي تتميز بأحداث جديدة تماماً.

أيضاً من المتوقع أن يقدم مطوري اللعبة إعلان تشويقي عن اللعبة خلال حدث يبث على شبكة الإنترنت، بديل لمؤتمر الألعاب E3 2020.

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