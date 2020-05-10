مرتفع جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد، 17 رمضان 2020، معتدل نهارا بارد ليلا، غائما جزئيا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس على السواحل الشمالية، لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، غائم جزئي، بينما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وأضافت الهيئة أن الطقس علي شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة، الصغرى 17 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 23

شرم الشيخ، الصغرى 22 العظمى 33

الغردقة الصغري 20 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 17، والعظمى 25