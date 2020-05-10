شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح ميزة لجدولة التغريدات لبعض المستخدمين .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تويتر يطرح إحدى أكثر الميزات المفيدة التي قد يرغب الجميع في استخدامها ألا وهي ميزة "الجدولة"، حيث ستكون هذه الميزة مفيدة تمامًا لمديري وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات الإخبارية للتعامل مع تغريداتهم، وكما هى الحال مع خيارات الجدولة على جميع خدمات التواصل والتراسل، ستُتيح هذه الميزة على تويتر اختيار وقت وتاريخ محدد لنشر التغريدات.

وبحسب موقع TOI الهندي، يمكن عبر شاشة الجدولة، للشخص إلقاء نظرة سريعة على جميع التغريدات المجدولة، مع إمكانية التعديل وقتما يشاء، لكن ينبغي ملاحظة أن هذه الميزة قد ظهرت لبعض المستخدمين على سطح المكتب فقط، وليس من الواضح ما إذا كانت مجرد اختبار أم أن الميزة متاحة لمستخدمي تويتر لسطح المكتب في جميع أنحاء العالم وستصل بشكل تدريجي.

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وكانت المنصة قد بدأت في العام الماضي تجربة جدولة التغريدات في نافذة كتابة التغريدة، لكن الميزة الجديدة تمتلك زرًا مخصصًا للجدولة، كما اختبرت الشبكة الاجتماعية سابقًا مجموعة من الميزات، من ضمنها الردود المترابطة والتحذيرات للأشخاص الذين ينشرون ردودًا ضارة محتملة، وذلك للحد من انتشار خطاب الكراهية.

وتخطط الشركة لمنح المستخدمين فرصة ثانية قبل النشر لتحرير المشاركة والردود إذا قاموا بتضمينها محتوى ضار أو مسيء أو يحض على الكراهية، وفي حال كان المستخدم لا يزال يخطط لنشر ذلك المحتوى، فستخضع التغريدات للتدقيق وفقًا لسياسات تويتر.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر قد قامت مؤخرا باختبار مجموعة من الميزات، أبرزها الردود المترابطة والتحذيرات للأشخاص الذين ينشرون ردودًا "ضارة" محتملة، في حين أن هذه الميزات تركز بشكل أكبر على صحة النظام وسلامة المستخدمين على الشبكة الاجتماعية، فإن ميزة الجدولة يمكن أن تجعل حياة الكثير من المستخدمين أسهل، وخاصةً الذين يعتمدون بشكل كبير على تويتر في عملهم.