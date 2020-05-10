مميزات LG Velvet و مواصفاته مع السعر

هاتف LG Velvet هاتف جديد من شركة LG ظلت الشركة تشوق له و تحفز له طول الثلث الأول من عام 2020. بأنه تصميم جديد افضل من التصميمات التي تتبعها الشركات. نحن الآن في 2020 الشركات تستعمل تصميمًا مكررًا في الخلف من اطار كبير للكاميرات. و الآن هناك تصميم جديد من LG يسمى بتصميم قطرات الماء. سنتحدث قليلًا عن هذا الهاتف. مواصفاته و مميزاته و عيوبه. و التعليق على السعر

مواصفات LG Velvet

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة بحجم 6.8 بوصة من نوع P-OLED بدقة 1080×2460 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية كاميرا ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 نوعها Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 5MP و فتحة f/2.4 نوعها Macro الكاميرا الأمامية بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية Advertisements بسعة 4300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات LG Velvet

الأداء و دعم الـ5G

اول نقطة قوة التي تعاملنا معها عدة مرات. الأداء القوي مع دعم 5G و ذلك بفضل المعالج الجيد Qualcomm snapdragon 765G. هذا معالج جيد من شركة كوالكوم. معالج في فئة تحت عليا. و لكنه يقدم تجربة اداء جيدة. يمكنه تشغيل اقوى الألعاب. و اقوى البرامج كذلك. بالإضافة الى دعم الـ5G الذي هو شئ مهم بشكل كبير. خاصة مع بدأ انتشار التقنية بشكل اكبر

البطارية و سرعة الشحن

بطارية الهاتف بسعة 4300mah و هي بهذا الشكل تدخل في نطاق بطارية اليوم الكامل. و بطارية اليوم الكامل هي اهم شئ في اي هاتف محمول الآن. البطارية فعلًا جيدة. و يتوقع ان تستمر اليوم الكامل بكل سهولة. و مع ذلك فهناك شحن سريع بقدرة 30Watt سيمكنك من شحن الهاتف بسرعة بدون مشاكل. و الحصول على عمر بطارية عال بزمن شحن بسيط. لذلك فهو جيد

التصميم

تصميم الهاتف جيد لأنه جديد. و اذكر التصميم ضمن المميزات لأن شركة LG ذكرت ان التصميم مميز. اذا فكرت بها فالتصميمات الجديدة جيدة. و لكن تصميم LG الجديد ليس مميزًا بشكل كبير. فهو من الأمام بتصميم قد رأيناه عدة مرات. هو مميز من الخلف بشكل الـ3 كاميرات اسفل بعضها. تحت اسم تصميم Waterdrop.

مميزات اخرى

الهاتف مقاوم للماء و الغبار بمعيارية IP68

الهاتف يحمل شهادة متانة بدرجة عسكرية

الهاتف بتركيبة كاميرات خلفية جيدة

عيوب LG Velvet

سعر الهاتف مرتفع بعض الشئ على مواصفاته

شاشة الهاتف بمعدل تحديث 60Hz فقط

سعر LG Velvet

سعر الهاتف هو 680 يورو بتحويل العملة فقط فهو بسعر 11600 جنيه مصري. مرتفع. بل مرتفع جدًا على المعالج. يمكن على المعالج فحسب. باقي الهاتف جيد. لكن هذا الهاتف جيد نسبيًا. الهاتف يقدم تجربة جيدة. و مميزات عديدة. و سعر مرتفع. لو مكانك سأشتري هاتف OnePlus 8 بهذا السعر. و لكن هذا لا يمنع ان هاتف LG جيد فعلًا