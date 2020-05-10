مايكروسوفت تعمل على دعم الفأرة ولوحة التتبع في Office for iPad

تخطط شركة مايكروسوفت لتحديث تطبيقات (أوفيس) Office لحواسيب (آيباد) اللوحية بهدف دعم ميزة الفأرة ولوحة التتبع المدعومة في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل (آيباد أوإس) iPadOS من آبل.

ولطالما كانت شركة البرمجيات الأمريكية سريعةً في تحديث مجموعة تطبيقات أوفيس على نظام iOS بأحدث ميزات برامج آبل، والآن تعمل الشركة على تحديث تطبيقات: وورد، وإكسل، وبوربوينت.

وكانت آبل قد أعلنت في شهر آذار/ مارس الماضي عن دعم مؤشر الفأرة في نظام (آيباد أوإس)، والآن يتسابق المطورون لدعم هذه الميزة في تطبيقات آيباد التابعة لهم.

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وذكر موقع (تك كرنش) TechCrunch في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن مايكروسوفت تعمل على دعم المؤشر لتطبيقات (أوفيس لآيباد) Office for iPad، وقال: “من المتوقع أن يُدعم (المؤشر) في أوفيس لآيباد خلال الخريف القادم”.

يُشار إلى أن مايكروسوفت كانت سريعة في دعم ميزة (انقسام العرض) Split View لأجهزة آيباد العام الماضي، وأصدرت الشركة تطبيق أوفيس موحدًا لنظام iOS في وقت سابق من العام الحالي. ويجمع تطبيق أوفيس الجديد تطبيقات: وورد، وإكسل، وبوربوينت، وغيرها من مزايا أوفيس المحمولة في تطبيق واحد أصغر.

ولا تزال مايكروسوفت تخطط لإبقاء تطبيقات وورد، وإكسل، وبوربوينت الفردية متاحة في نظام التشغيل iOS، ومن المحتمل أن تطلق دعم المؤشر في تطبيق أوفيس الرئيسي، بالإضافة إلى التطبيقات المستقلة.