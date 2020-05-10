شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من نوبات غير مسبوقة من الحرارة والرطوبة القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن أجزاء من العالم أصبحت بالفعل شديدة الحرارة والرطوبة أثناء موجات الحر، بحيث يصبح التعرق عديم الجدوى والجسد غير قادر على التبريد، وإذا تُرك شخص بالخارج لعدة ساعات في هذه الظروف، فسوف يموت في النهاية، فتزداد سخونة العالم ورطوبته أثناء موجات الحر بشكل منتظم لدرجة أن بعض المواقع تتجاوز الحد المسموح به لبقاء الإنسان نظريًا.

قال المؤلف الرئيسي للدكتور كولين ريمون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: "توقعت الدراسات السابقة أن يحدث هذا بعد عدة عقود من الآن، ولكن هذا يظهر أنه يحدث الآن"، مضيفا "ستزداد الأوقات التي تستمر فيها هذه الأحداث، وستنمو المناطق التي تؤثر فيها في ارتباط مباشر مع الاحتباس العالمي."

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وبحسب البحث الجديد، فإن موجات الحر التي وصلت إلى هذه الظروف الخطيرة تضاعفت أكثر من الضعف منذ عام 1979، وفي ظل هذه الظروف، يصبح التعرق عديم الجدوى، حيث أن الهواء مشبع بالفعل بالرطوبة وبالتالي لا تتبخر حبات العرق.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعل متسلسل يؤدي إلى الاحترار الداخلي السريع، والسخونة الزائدة، وربما السكتة الدماغية الحرارية، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تكون قاتلة، وأظهرت الدراسة أن عدد القراءات التي يُعتقد أنها حدث نادر، حدث أكثر من 1000 مرة.

جمعت الدراسة بيانات ساعة بساعة من 7877 محطة أرصاد جوية بين عامي 1979 و 2017 وبحثت عن فترات الطقس المتطرف، ولم يتم تحديد درجات الحرارة الشديدة هذه سابقًا لأن الوقائع كانت قصيرة ومحددة للغاية.