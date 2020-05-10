شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض الطلب على أجهزة النوت بوك بنسبة 2% عالميا خلال الربع الأول من2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الربع الأول من عام 2020، تقلص سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة "نوت بوك" بنسبة 2٪ من حيث النمو ربع السنوي على أساس سنوي، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أصدرته شركة Strategy Analytics للأبحاث السوقية، وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية فى جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2019 حوالى 38.6 مليون.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي نهاية الربع الأول من عام 2020، تم تسجيله عند 37.9 مليون وهو يمثل انخفاض سنوي بنسبة 2٪. في هذا الربع، وقد تصدرت لينوفو شحنات الكمبيوتر المحمول العالمية بـ 8.9 مليون شحنة وحصلت على 23.5٪ من حصة السوق.

وتبع ذلك شركة HP، التي شحنت 8.1 مليون وحدة في الربع وحصلت على حصة سوقية بلغت 21.3٪، بينما احتلت شركة Dell المرتبة الثالثة في القائمة وشهدت الحد الأقصى للنمو الفصلي على أساس سنوي بنسبة 5٪، وقد شحنت الشركة 6.9 مليون وحدة واستحوذت على حصة سوقية تبلغ 18.2٪.

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بينما جاءت شركة أبل فى المركز الرابع مع أكبر انخفاض بنسبة 16٪ من حيث النمو الفصلي سنويًا، وتمتلك الشركة حصة في السوق تبلغ 9.3٪ في نهاية الربع الأول من عام 2019، ومع ذلك، ففي نهاية عام 2002، تم تخفيضها إلى 8٪، وفي المركز الخامس كانت Asus التي شهدت أيضًا انخفاضًا بنسبة 15٪ في هذا الربع وحصلت على حصة سوقية بنسبة 6.6٪.

ووفقًا للتقرير، نجا سوق أجهزة الكمبيوتر الدفترية من أسوأ حالات التباطؤ الأولي بسبب تفشي COVID-19 وحتى التحديات الأكبر التي تنتظرنا مع انتشار طلب المستهلكين المنخفض في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني، تاركًا كبار بائعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة في وضع محفوف بالمخاطر.

وأضاف كبير محللى الأبحاث، شيراي أوبدهياي، "إن بائعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة الذين يعتمدون بشدة على الصين في سلسلة التوريد الخاصة بها وتلك التي لم يكن لديها مستويات عالية من المخزون قبل تفشي COVID-19 واجهوا صعوبة كبيرة في الربع الأول على أساس عالمي.

ومن وجهة نظر طلب المستهلكين، شهد الباعة الأكثر اعتماداً على السوق المحلية الصينية أكبر تراجع، وبغض النظر عن ذلك، تقلص سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة -2٪ فقط على أساس سنوي ومقارنة بمعظم قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى، يجب اعتبار ذلك نجاحًا في بيئة صعبة للغاية. "