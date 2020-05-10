مشاركة الكلام المنسوخ بين ويندوز 10 و هاتف اندرويد

الربط بين ويندوز 10 و اندرويد قيد التطوير في الوقت الحالي. و تعمل شركة مايكروسوفت على تطبيق Your phone الذي يساعد في هذا الربط بشكل كبير. لكن ينقصه نقطة مهمة جدًا و هي مشاركة و مزامنة الكلام و النصوص المنسوخة بين الهاتف و جهاز الكمبيوتر. لحسن الحظ هناك تطبيق يساعدك على ذلك. و سنقوم في هذا المقال بالحديث عن تطبيق Alt-C الذي سيساعدك في ذلك

ماذا تحتاج ؟

جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10

هاتف محمول يعمل بنظام اندرويد

تطبيق Alt-C على هاتفك و على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

للتحميل

مزامنة الكلام المنسوخ بين ويندوز 10 و اندرويد

1- افتح التطبيق على هاتفك المحمول

2- اضغط على زر Get My Code

3- سيظهر لك الكود عبارة عن 8 ارقام ستحتاجهم للكمبيوتر

4- افتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر

5- اذهب الى تبويب Devices

6- اكتب اسم جهازك في خانة Device Name و الكود في الخانات التي بجانبها

7- ستظهر لك واجهة التطبيق على هاتفك المحمول الآن و سيظهر لك جهازك بهذا الشكل على التطبيق

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8- اختر تبويب HotKeys

9- في هذا التبويب اختر اختصاري النسخ و اللصق الذي بهم ستقوم بمشاركة النصوص بين الجهازين انا تركت الإختصارات الإفتراضية

10- جرب التطبيق و قم بنسخ نص على الكمبيوتر

11- سيظهر النص على الكمبيوتر بالشكل التالي

12- سيظهر النص على الهاتف بالشكل التالي

الآن بعد ذلك يمكنك مشاركة النصوص المنسوخة بين ويندوز 10 و هاتف اندرويد بسهولة. و لذلك فالأمر جيد بين الجهازين. و هكذا تكون قد حليت نقطة مهمة من نقاط المزامنة بين ويندوز 10 و هاتف اندرويد. و يمكنك نسخ النصوص بينهما بكل سهولة.