مشاركة الكلام المنسوخ بين ويندوز 10 و هاتف اندرويد

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الربط بين ويندوز 10 و اندرويد قيد التطوير في الوقت الحالي. و تعمل شركة مايكروسوفت على تطبيق Your phone الذي يساعد في هذا الربط بشكل كبير. لكن ينقصه نقطة مهمة جدًا و هي مشاركة و مزامنة الكلام و النصوص المنسوخة بين الهاتف و جهاز الكمبيوتر. لحسن الحظ هناك تطبيق يساعدك على ذلك. و سنقوم في هذا المقال بالحديث عن تطبيق Alt-C الذي سيساعدك في ذلك
ماذا تحتاج ؟
- جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 10
- هاتف محمول يعمل بنظام اندرويد
- تطبيق Alt-C على هاتفك و على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
للتحميل
مزامنة الكلام المنسوخ بين ويندوز 10 و اندرويد
1- افتح التطبيق على هاتفك المحمول
2- اضغط على زر Get My Code
3- سيظهر لك الكود عبارة عن 8 ارقام ستحتاجهم للكمبيوتر
4- افتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر
5- اذهب الى تبويب Devices
6- اكتب اسم جهازك في خانة Device Name و الكود في الخانات التي بجانبها
7- ستظهر لك واجهة التطبيق على هاتفك المحمول الآن و سيظهر لك جهازك بهذا الشكل على التطبيق
8- اختر تبويب HotKeys
9- في هذا التبويب اختر اختصاري النسخ و اللصق الذي بهم ستقوم بمشاركة النصوص بين الجهازين انا تركت الإختصارات الإفتراضية
10- جرب التطبيق و قم بنسخ نص على الكمبيوتر
11- سيظهر النص على الكمبيوتر بالشكل التالي
12- سيظهر النص على الهاتف بالشكل التالي
الآن بعد ذلك يمكنك مشاركة النصوص المنسوخة بين ويندوز 10 و هاتف اندرويد بسهولة. و لذلك فالأمر جيد بين الجهازين. و هكذا تكون قد حليت نقطة مهمة من نقاط المزامنة بين ويندوز 10 و هاتف اندرويد. و يمكنك نسخ النصوص بينهما بكل سهولة.
المزيد للربط بين ويندوز 10 و اندرويد
المصدر الأصلي : عرفني