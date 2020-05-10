خليفة iPhone 12 قد يصل مع ثلاث كاميرات في الخلف، وفقًا لتسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي -

عندما قامت شركة آبل بإطلاق iPhone XR، جاء هذا الهاتف مع كاميرا واحدة في الخلف مع تعويض غياب الكاميرا الثانية عن طريق الإعتماد على البرمجيات. قامت شركة آبل في وقت لاحق بتضمين كاميرتين في الهاتف iPhone 11، في حين قامت بتزويد iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max بثلاث كاميرات.

الآن يبدو أن iPhone 12 سيحصل على ترقية مماثلة لأنه وفقا لبعض الرسومات الحاسوبية التي تم نشرها على اليوتيوب من قبل قناة Pigtou والتي تستند على رسومات تخطيطية مسربة، فيبدو أن النسخة الأساسية من iPhone 12 والتي من المرجح أن تأتي مع شاشة بحجم 6.1 إنش ستحصل ربما على ثلاث كاميرات في الخلف بدلاً من كاميرتين. هذا لا يعني أن الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيحصلان على أربع كاميرات في الخلف، ولكن قد يعني ذلك أن iPhone 12 الأساسي سيحصل على نفس العدد من الكاميرات، وقد يقدم نفس الأداء الذي توفره الطرازات الراقية.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بما قامت به آبل في السنوات الماضية، فقد قامت هذه الأخيرة على مدار السنوات القليلة الماضية بإطلاق مزيج من هواتف iPhone مع شاشات تستخدم تكنولوجيا OLED و LCD. عادة ما تأتي الطرازات الأساسية مع شاشات بتقنية LCD، في حين تأتي الطرازات الراقية مع شاشات OLED. وبغض النظر عن تكنولوجيا الشاشة، فشركة آبل تلجأ أيضًا إلى التضحية بالكاميرا لخفض تكاليف طرازات iPhone الأساسية لطرحها في السوق بأسعار أقل من الطرازات الراقية.

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حققت شركة آبل نجاحًا كبيرًا مع iPhone XR و iPhone 11، لذلك ما لم تخطط الشركة لرفع سعر iPhone 12 الأساسي، فنحن نتوقع إستمرار هذا الإتجاه.