المحادثات الجماعية ستشق طريقها أيضًا إلى نسخة الويب من Google Duo

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن هناك العديد من الأشخاص العالقين في منازلهم بسبب جائحة COVID-19، أصبحت التطبيقات وخدمات محادثات الفيديو تحظى بشعبية متزايدة. تعمل الشركات أيضًا على تعزيز قدرات خدماتها، مثل Google Duo التي قالت شركة جوجل اليوم أنها ستقوم بدعم المحادثات الجماعية في نسخة الويب.

في السابق، كانت المحادثات الجماعية على Google Duo متاحة فقط لمستخدمي الأندرويد و iOS، ولكن شركة جوجل صرحت اليوم بالقول : ” في الأسابيع القادمة، ستتمكن من إجراء محادثات جماعية بإستخدام Google Duo، بدءًا من المعاينة على Google Chrome، إلى جانب توفير تنسيق جديد يتيح لك رؤية المزيد من الأشخاص في نفس الوقت “.

أعلنت شركة جوجل أيضًا أنها ستجعل من السهل على المستخدمين الإنضمام إلى محادثات الفيديو الجماعية من خلال النقر فقط على رابط بحيث صرحت بالقول : ” لتسهيل اللقاءات، ستتمكن أيضًا من دعوة أي شخص لديه حساب جوجل للإنضمام إلى محادثة جماعية بإستخدام رابط فقط “. بينما كانت خدمة Google Duo متوفرة منذ فترة، فقد دفعت الشعبية الصاروخية لـ Zoom الشركة لتقديم ميزات جديدة وكبيرة للمنصة الخاصة بها.

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حتى الشركات الأخرى مثل مايكروسوفت صعدت لعبتها مع Skype، في حين عملت الفيسبوك على تحسين محادثات الفيديو الجماعية الخاصة بها على خدماتها المختلفة مثل Facebook Messenger و WhatsApp. وبالعودة إلى جوجل، فقد أعلنت أنها ستقوم بإطلاق الميزة الجديدة في الأسابيع القليلة القادمة، لذا ترقبوها.