المعالج Snapdragon 768G قادم بالفعل، وإليكم بعض مواصفاته التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أخبرتنا العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi K30 5G Speed Edition، وهو الهاتف الذي تردد أنه سيضم المعالج Snapdragon 768G والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن من قبل شركة كوالكوم، ولكن يبدو أننا حصلنا الآن على بعض المعلومات حول مواصفات هذا المعالج بفضل تسريب جديد وردنا من الصين.

التسريب الجديد كشف لنا أن المعالج Snapdragon 768G الجديد سيضم نواة واحدة بتردد 2.8GHz، ونواة أخرى بتردد 2.4GHz، فضلا عن ستة أنوية أخرى بتردد 1.8GHz. وعندما يتعلق الأمر بمعالج الرسوميات، فالمعالج Snapdragon 768G الجديد سيضم نفس معالج الرسوميات Adreno 620 المستخدم في المعالج Snapdragon 765G الحالي بإستثناء أنه تم رفع تردده إلى 750MHz، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع الأداء بنسبة 20%.

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المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات، كشف لنا أن المعالج Snapdragon 768G الجديد حقق 360 آلف نقطة في منصة إختبارات الأداء AnTuTu، وهذا ما يعني نتيجة أعلى من 300 آلف نقطة التي حققها الهاتف Redmi K30 5G المزود بالمعالج Snapdragon 765G. عمومًا، الأداء العام سيكون أعلى بنحو 10 في المئة، وهذا ما يعني إرتفاع سعر الهاتف Redmi K30 5G Speed Edition إلى نحو 310 دولارات أمريكية لنسخة 6GB/64GB.

https://twitter.com/xianjingmaoxian/status/1258735635537334272