سامسونج تعتزم إطلاق بطاقة خصم مع خدمة الدفع Samsung Pay

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج أنها ستُطلق بطاقة خصم جديدة مع خدمة الدفع عبر الأجهزة المحمولة Samsung Pay الخاصة بها، وسيتم دعم بطاقة الخصم هذه من قبل حساب لإدارة النقود. للآسف، لم تكشف لنا شركة سامسونج عن تفاصيل كاملة حول ما ستقدمه بطاقة الخصم الجديدة هذه، وهي تتعاون مع SoFi على بطاقة الخصم هذه.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت سامسونج بالقول : ” ستقوم Samsung Pay بتوسيع خدماتنا بحيث ستنتقل من كونها طريقة مجدية للتسوق والدفع، إلى أن تكون أيضًا طريقة مجدية لإدارة الأموال. على مدار العام الماضي، كنا نعمل على تطوير منظومة أساسية لإدارة الأموال عبر الأجهزة المحمولة. رؤيتنا هي مساعدة المستهلكين على إدارة أموالهم بشكل أفضل حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم وأهدافهم. الآن أكثر من أي وقت مضى، ستلعب الخدمات المالية المحمولة وأدوات إدارة الأموال دورًا أكبر في حياتنا اليومية مع فتح إمكانيات جديدة أيضًا.

وأضافت : ” كخطوة أولى لهذه الرؤية الأوسع، ستقدم سامسونج هذا الصيف بالشراكة مع SoFi تجربة Samsung Pay جديدة مع بطاقة خصم مبتكرة مدعومة بحساب لإدارة الأموال. سيسعدنا مشاركة المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة “.

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يمكنكم العثور على المزيد من المعلومات حول خطط سامسونج لبطاقة الخصم الجديدة لـ Samsung Pay من خلال رابط المصدر أدناه، وستكشف لنا شركة سامسونج عن المزيد من التفاصيل حولها خلال الأسابيع القليلة القادمة.